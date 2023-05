ΗΠΑ: «Σεισμός» από την κατάρρευση της First Republic Bank – Πωλείται στην JP Morgan

Έσκασε σαν “βόμβα” στις ΗΠΑ πως η γνωστή τράπεζα First Republic περνά στα “χέρια” των ρυθμιστικών Αρχών της Καλιφόρνιας καθώς υπάρχει συμφωνία να πουληθεί στη JP Morgan

Όπως μεταδίδει το economictimes.indiatimes.com που επικαλείται δημοσίευμα του Bloomberg, η αμερικανική ρυθμιστική Αρχή προχωρά στην κατάσχεση της First Republic Bank προκειμένου να πουλήσει τα περιουσιακά στοιχεία της τράπεζας στην JP Morgan.

Επίσης επισημαίνεται πως η Υπηρεσία Οικονομικής Προστασίας και Καινοτομίας της Καλιφόρνιας (DFPI) αναφέρει σήμερα σε ανακοίνωσή της πως η αναφερόμενη υπηρεσία έθεσε υπό τον έλεγχό της την τράπεζα First Republic Bank (FRB) και αυτή είναι η τρίτη μεγάλη αμερικανική τράπεζα που καταρρέει μέσα σε 2 μήνες.

Πάντως η JPMorgan bank ήταν ένας από τους πολλούς ενδιαφερόμενους αγοραστές- μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονταν και η PNC Financial Services Group αλλά και η Citizens Financial Group Inc- που υπέβαλαν τελικές προσφορές την Κυριακή σε μια δημοπρασία που έκαναν οι ρυθμιστικές Αρχές των ΗΠΑ, όπως ανέφεραν αρμόδιες πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Η συμφωνία για την First Republic -που είχε στις 13 Απριλίου ενεργητικό συνολικού ύψους 229,1 δισ. δολαρίων- έρχεται μέσα σε λιγότερο από 2 μήνες μετά την πτώχευση της Silicon Valley Bank και της Signature Bank.