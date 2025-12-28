ΗΠΑ: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Νέα Υόρκη και Νιου Τζέρσεϊ λόγω χιονιά – Χάος στα αεροδρόμια

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχουν τεθεί από τις αρχές η Νέα Υόρκη και το Νιου Τζέρσεϊ, καθώς οι αρχές προειδοποιούν για τις μεγαλύτερες χιονοπτώσεις των τελευταίων τριών ετών. Η χειμερινή καταιγίδα έχει ήδη προκαλέσει χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων, προκαλώντας προβλήματα στις μετακινήσεις των ταξιδιωτών στην κορύφωση της εορταστικής περιόδου, ενώ οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι τα φαινόμενα θα αρχίσουν να υποχωρούν από τις βραδινές ώρες.

Τα προβλήματα στις μετακινήσεις δεν περιορίζονται μόνο στη Νέα Υόρκη, αλλά και στα αεροδρόμιο του Σαν Φρανσίσκο όπου οι πτήσεις είχαν σχεδόν δύο ώρες καθυστέρηση. Και τα αεροδρόμια στη Φλόριντα αντιμετώπισαν καθυστερήσεις.

Περισσότερες από 9.000 εγχώριες πτήσεις στις ΗΠΑ το Σάββατο ακυρώθηκαν ή καθυστέρησαν από νωρίς το βράδυ, με πολλές από αυτές να αφορούν στην περιοχή της Νέας Υόρκης, συμπεριλαμβανομένων των αεροδρομίων John F. Kennedy, LaGuardia και Newark Liberty, σύμφωνα με την ιστοσελίδα παρακολούθησης FlightAware, όπως αναφέρει το Reuters.

People walk over the Brooklyn Bridge in New York City. New York City metro area is forecast to get up to 8 inches of snow in what is expected to be one of the biggest snowstorms to hit the city in years.#GettyVideo 🎥 @spencerplatt1 👉 https://t.co/lOhl2mxFFh pic.twitter.com/wHQMtYFoYB — Getty Images News (@GettyImagesNews) December 28, 2025

Έρχεται νέα κακοκαιρία

Σύμφωνα με τη NY POST, μετά την ισχυρή χειμερινή καταιγίδα που κάλυψε με χιόνι περιοχές των βορειοανατολικών ΗΠΑ, ένα ακόμη καιρικό σύστημα το οποίο κινείται ταχύτατα, θα φέρει μείγμα βροχής και χιονιού, μαζί με μια εισβολή αρκτικού αέρα, που θα οδηγήσει σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από τον μέσο όρο σε μεγάλο μέρος της Ανατολικής Ακτής με την έλευση του νέου έτους. Πρόκειται για έναν επικίνδυνο συνδυασμό από ισχυρές καταιγίδες, αιφνίδιες πλημμύρες και πολύ μεγάλες ποσότητες χιονιού, τύπου lake-effect. Το φαινόμενο της λίμνης (lake-effect snow) εμφανίζεται συχνά σε σχετικά στενές ζώνες που ρίχνουν άφθονες ποσότητες χιονιού. Το καιρικό φαινόμενο μπορεί να αυξήσει δραστικά τα σύνολα των χιονοπτώσεων και μπορεί να χτυπήσει μια περιοχή και να αφήσει μια άλλη, λίγα χιλιόμετρα μακριά, ανέγγιχτη.

Ξεκινώντας από την Κυριακή, ένα βαρομετρικό χαμηλό θα κινηθεί μέσα από τις περιοχές του Άνω Μεσοδυτικού τμήματος των ΗΠΑ, φέρνοντας βροχές, χιονοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους. Μέχρι την Κυριακή, το σύστημα θα φέρει κρύο αέρα καθώς θα κινείται ανατολικά, επιτρέποντας την ανάπτυξη χιονιού σε περιοχές από τη Μινεάπολη μέχρι το Μίσιγκαν.

Σύμφωνα με το FOX Forecast Center, ενώ οι γενικές ποσότητες χιονιού θα κυμανθούν από περίπου 13 έως 20 εκατοστά, η έλευση ψυχρότερων αερίων μαζών και οι μεταβαλλόμενοι άνεμοι στην περιοχή των βόρειων Μεγάλων Λιμνών ενδέχεται να προκαλέσουν χιονοπτώσεις, που κατά τόπους μπορεί να φτάσουν έως και τα 45–46 εκατοστά.

Πιο νότια, κατά μήκος των λιμνών Μίσιγκαν και Έρι, ο συνδυασμός της υγρασίας και της ταχείας τήξης του χιονιού κοντά στο κέντρο του βαρομετρικού χαμηλού δημιουργεί αυξημένο κίνδυνο για αιφνίδιες πλημμύρες.

Αν και τα ύψη βροχής θα κυμανθούν γενικά από 25 έως 50 χιλιοστά, το ήδη υπάρχον στρώμα χιονιού και οι υψηλότερες θερμοκρασίες πριν από τη διέλευση του μετώπου αυξάνουν τον κίνδυνο πλημμυρών για πόλεις από το Σικάγο έως το Κλίβελαντ και το Μπάφαλο.

Καθώς το μέτωπο εκτείνεται νοτιότερα προς την Κοιλάδα του Τενεσί, ενδέχεται να αναπτυχθούν ισχυρότερες καταιγίδες, ορισμένες εκ των οποίων μπορεί να είναι σφοδρές. Υπάρχει επίπεδο κινδύνου 1 από 5 για ισχυρές καταιγίδες από τη βόρεια Ιντιάνα έως το Μιζούρι, συμπεριλαμβανομένων των πόλεων Ιντιανάπολις, Σεντ Λούις, Λούισβιλ και Νάσβιλ.

Η κύρια απειλή θα είναι οι ισχυρές ριπές ανέμου, ωστόσο, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο εμφάνισης μεμονωμένων ανεμοστρόβιλων.

Καθώς το μέτωπο κινείται ανατολικά το βράδυ της Κυριακής, η βροχή θα εξαπλωθεί στα βορειοανατολικά, καθαρίζοντας το χιόνι που έχει απομείνει στις πληγείσες περιοχές. Οι περισσότερες περιοχές θα έχουν θερμοκρασίες πάνω από το μηδέν, περιορίζοντας τις πιθανότητες χιονιού για το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής.

Πιθανός είναι ο παγετός, γεγονός που θα δημιουργήσει κινδύνους για ταξίδια σε όλη τη Νέα Αγγλία, ιδιαίτερα σε περιοχές με μεγάλο υψόμετρο. Έχουν εκδοθεί ειδοποιήσεις χειμερινών καιρικών φαινομένων για το μεγαλύτερο μέρος της Νέας Αγγλίας, λόγω του κινδύνου πάγου που μπορεί να φτάσει έως 0,10 ίντσες (περίπου 2–3 χιλιοστά). Οι περιοχές κατά μήκος της διαδρομής I-95 θα παραμείνουν αρκετά θερμές, με τις προβλέψεις να κάνουν λόγο μόνο για βροχές.

Πιθανή είναι μια ξαφνική περίοδος ισχυρών ριπών ανέμου από το Μεσοδυτικό τμήμα έως τη Βορειοανατολική περιοχή των ΗΠΑ. Υπάρχει επίσης πιθανότητα διακοπών ρεύματος.

Μια εισβολή πολύ ψυχρότερου αέρα θα φτάσει καθώς οι άνεμοι στρέφονται από τα βορειοδυτικά, προκαλώντας σημαντικό χιόνι τύπου lake-effect στις περιοχές κάτω από τις λίμνες Έρι και Οντάριο. Μέρος της Δυτικής και Βόρειας Νέας Υόρκης αναμένεται να δει χιόνι αρκετό για εκχιονιστικά μηχανήματα μέχρι την Τρίτη.