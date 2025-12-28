Ψηφιακός μετασχηματισμός του ΕΣΥ: Οι αλλαγές που έφερε το 2025 και οι παρεμβάσεις που δρομολογούνται για το 2026 – Τι λέει ο Μάριος Θεμιστοκλέους

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας πέρασε από τη θεωρία στην πράξη, με το 2025 να μπαίνουν τα θεμέλια για την εφαρμογή κρίσιμων ψηφιακών έργων.

Από τον Εθνικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας και τα ψηφιακά ραντεβού έως τη μείωση των αναμονών στα Επείγοντα και τη διαφάνεια στη λειτουργία των νοσοκομείων, η τεχνολογία αξιοποιείται πλέον με μετρήσιμα αποτελέσματα, βάζοντας τον ασθενή στο επίκεντρο των αλλαγών.

Σήμερα, μπορούμε να πούμε ότι το ΕΣΥ αλλάζει σελίδα, τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. Οι πολίτες, προσθέτει, χρησιμοποιούν τα ψηφιακά εργαλεία και τα εμπιστεύονται και αυτό αποδεικνύεται από τους αριθμούς. Τον Νοέμβριο προγραμματίστηκαν μέσω του νέου συστήματος 430.000 ραντεβού με γιατρούς του ΕΣΥ, ενώ ο χρόνος αναμονής στα επείγοντα από 9 ώρες μειώθηκε στις 4 ώρες.

Παράλληλα, το 2026 διαγράφεται ως έτος περαιτέρω εμβάθυνσης και επέκτασης των παρεμβάσεων, με στόχο ένα ενιαίο, διασυνδεδεμένο και αποδοτικό ΕΣΥ.

Ακολουθεί η συνέντευξη του Υφυπουργού Υγείας Μάριου Θεμιστοκλέους στην δημοσιογράφο του ΑΠΕ-ΜΠΕ Έφη Φουσέκη

Ερ: Σε ποιο σημείο βρίσκεται σήμερα ο ψηφιακός μετασχηματισμός του ΕΣΥ;

Απ: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν είναι μια αφηρημένη έννοια αλλά σχετίζεται απόλυτα με την αμεσότητα, την ακρίβεια, την ποιότητα και την αποδοτικότητα του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Σημαίνει, δηλαδή, καλύτερη εξυπηρέτηση για τον πολίτη.

Για πρώτη φορά ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν έμεινε σε εξαγγελίες ή πιλοτικές εφαρμογές, αλλά πέρασε στη φάση της καθολικής λειτουργίας. Πρώτον, ο Εθνικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή. Oι πολίτες έχουν πλήρη πρόσβαση στον ατομικό φάκελο υγείας τους, όπου συγκεντρώνονται όλες οι διαγνώσεις, συνταγές φαρμάκων, αποτελέσματα εξετάσεων και νοσηλείες, σε ένα σημείο. Οι ιατροί, μέσω της πλατφόρμας, έχουν άμεση πρόσβαση στο πλήρες ιατρικό ιστορικό των ασθενών τους, διευκολύνοντας την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών υγείας. Διαγνώσεις, συνταγογραφήσεις, εμβολιασμοί, εργαστηριακά και απεικονιστικά αποτελέσματα, στοιχεία νοσηλειών, συγκεντρώνονται πλέον σε ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον.

Δεύτερον, η διαχείριση των ραντεβού εκσυγχρονίστηκε ουσιαστικά, με τρεις εναλλακτικούς τρόπους πρόσβασης, μέσω του 1566, του Myhealth app και του finddoctors.gov.gr, ώστε οι πολίτες να μπορούν με ευκολία να βρίσκουν και να κλείνουν ραντεβού, ισότιμα και με διαφάνεια .

Τρίτον, η λειτουργία της ηλεκτρονικής ιχνηλάτησης βοήθησε στη δραστική μείωση των αναμονών στα Επείγοντα κατά 65%.

Τέλος, στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η εφαρμογή των DRG στα οικονομικά των νοσοκομείων, μια βαθιά μεταρρύθμιση που φέρνει διαφάνεια, ορθολογική κατανομή πόρων και καλύτερο έλεγχο.

Σήμερα, μπορούμε να πούμε με ειλικρίνεια ότι το ΕΣΥ αλλάζει σελίδα. Αφήνουμε πίσω το παλιό μοντέλο της γραφειοκρατίας, των χαρτιών και της αποσπασματικής πληροφόρησης και περνάμε σε ένα σύστημα σύγχρονο, ψηφιακό και ανθρώπινο. Δεν πανηγυρίζουμε, αλλά δουλεύουμε για το ΕΣΥ με σχέδιο και επιμονή ώστε να εξυπηρετεί τους πολίτες στο 100%.

Ερ: Ένα μεγάλο κεφάλαιο αποτελεί η διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων. Πού βρισκόμαστε;

Απ: Αρχικά να σημειώσουμε ότι η διαλειτουργικότητα είναι η ικανότητα επικοινωνίας μεταξύ διαφορετικών συστημάτων. Μέχρι το πρόσφατο παρελθόν υπήρχαν στο ΕΣΥ ξεχωριστές δομές κάτι που προκαλούσε δυσλειτουργίες.

Για πρώτη φορά, το 2025 τέθηκαν οι βάσεις ώστε τα συστήματα των δομών υγείας να αρχίσουν να επικοινωνούν μεταξύ τους με ενιαία πρότυπα και υψηλό επίπεδο ασφάλειας. Υπάρχει, πλέον, ένας ενιαίος τρόπος για το κλείσιμο των ραντεβού, μια ενιαία λίστα χειρουργείων και ένας ενιαίος τρόπος καταγραφής των οικονομικών επιδόσεων στα νοσοκομεία.

Αυτό σημαίνει λιγότερη ταλαιπωρία για τον πολίτη, καλύτερη πληροφόρηση για τον γιατρό, ορθολογική διαχείριση των πόρων.

Πρόκειται για μια διαδικασία που θα συνεχιστεί μέσα στο 2026. Όμως, έχουμε ξεφύγει οριστικά από το μοντέλο όπου κάθε μονάδα λειτουργούσε σαν «νησί». Το ΕΣΥ του αύριο είναι ενιαίο, διασυνδεδεμένο και ικανό να αξιοποιεί τα δεδομένα του. Μόνο έτσι μπορούμε να μιλήσουμε σοβαρά για πρόληψη, ποιότητα και αποδοτικότητα.

Ερ: Πώς αντιμετωπίζεται στην πράξη η ψηφιακή εκπαίδευση και υποστήριξη του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, ώστε τα νέα ψηφιακά εργαλεία να αξιοποιούνται αποτελεσματικά;

Απ: Καμία ψηφιακή μεταρρύθμιση δεν μπορεί να πετύχει χωρίς τους ανθρώπους του ΕΣΥ. Γι’ αυτό και η ψηφιακή εκπαίδευση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού αποτελεί βασικό πυλώνα του σχεδιασμού μας, σε συνεργασία και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και μέρος του Προγράμματος EU4Health. Υλοποιούνται δράσεις εκπαίδευσης και υποστήριξης για τη χρήση του Εθνικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας, των συστημάτων ραντεβού, των ψηφιακών εργαλείων κλινικής υποστήριξης, αλλά και των νέων συστημάτων διοίκησης και οικονομικής διαχείρισης, όπως τα DRG.

Ο στόχος είναι σαφής: η τεχνολογία να μην προσθέτει βάρος, αλλά να αφαιρεί γραφειοκρατία. Να επιστρέφει χρόνο στον γιατρό και στον νοσηλευτή, ώστε να τον αφιερώνουν στον ασθενή. Η τεχνητή νοημοσύνη, που σταδιακά εντάσσεται στο σύστημα, δεν έρχεται να αντικαταστήσει τον άνθρωπο, αλλά να τον ενισχύσει.

Ερ: Πώς διασφαλίζεται η έγκαιρη και ουσιαστική ενημέρωση των πολιτών, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν σωστά και ισότιμα τα νέα ψηφιακά εργαλεία του ΕΣΥ;

Απ: Η ενημέρωση των πολιτών γίνεται μέσα από επίσημες ανακοινώσεις, παρουσιάσεις, δημοσιεύσεις στα μέσα ενημέρωσης και μέσα από την ίδια τη χρήση των ψηφιακών εφαρμογών. Εργαλεία όπως το MyHealthApp και ο ψηφιακός βοηθός πολίτη σχεδιάστηκαν με γνώμονα την απλότητα, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλους.

Χωρίς να πραγματοποιηθεί κάποια καμπάνια πληροφόρησης, με τη βοήθεια και των δημοσιογράφων, οι αλλαγές στο ΕΣΥ, τα νέα εργαλεία έγιναν γνωστά. Οι πολίτες αγκάλιασαν τους νέους τρόπους κλεισίματος ραντεβού και συμμορφώθηκαν στις υποδείξεις του προσωπικού των νοσοκομείων. Πιστεύω ότι αυτό συνέβη γιατί είδαν στην πράξη την θετική αλλαγή που συντελέστηκε.

Ερ: Ποιες ψηφιακές παρεμβάσεις θεωρείτε ότι έχουν ήδη αποδώσει μετρήσιμα αποτελέσματα στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των ασθενών;

Απ: Εδώ πλέον μιλάμε με αριθμούς. Το σύστημα ραντεβού δείχνει ξεκάθαρα τη δυναμική του: τον Οκτώβριο καταγράφηκαν περίπου 370.000 ραντεβού, ενώ τον Νοέμβριο ο αριθμός αυτός αυξήθηκε σε περίπου 430.000. Αυτό αποδεικνύει ότι οι πολίτες χρησιμοποιούν τα ψηφιακά εργαλεία και τα εμπιστεύονται.

Αναφέρθηκα και πριν για τη μείωση στις αναμονές στα Επείγοντα κατά 65% από τις 9 ώρες στις 4 κατά μέσο όρο μέσα σε λίγους μήνες.

Εξίσου σημαντική είναι η αξιολόγηση των νοσοκομείων από τους ίδιους τους πολίτες. Η βαθμολογία 4,07 στα 5 δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι η φωνή των πολιτών που πληρώνουν το ΕΣΥ μέσω της φορολογίας τους και έχουν λόγο και απαιτούν καλύτερες υπηρεσίες. Και αυτή η φωνή λαμβάνεται σοβαρά υπόψη.

Ερ: Ποια νέα ψηφιακά έργα ή επεκτάσεις υφιστάμενων συστημάτων δρομολογούνται για το 2026;

Απ: Το 2026 θα επεκταθεί περαιτέρω η χρήση του DRG για τον υπολογισμό των δαπανών σε όλα τα νοσοκομεία αλλά και η διασύνδεσή τους ώστε να επιτευχθεί η παρακολούθηση των δεικτών.

Ο Εθνικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας θα συνεχίσει να εμπλουτίζεται, ενώ αναμένουμε η τεχνητή νοημοσύνη να ενισχύσει τη λήψη αποφάσεων και την πρόληψη, και η ψηφιακή αναβάθμιση της διοίκησης να κάνει το σύστημα πιο διαφανές και πιο αποδοτικό. Τέλος, μπαίνει σε λειτουργία ο ψηφιακός βοηθός του Πολίτη για την Υγεία και φυσικά γίνονται διορθώσεις σε όποια εφαρμογή χρειάζεται.

Το 2025 μπήκαν γερά θεμέλια ώστε και το 2026 να είναι μια χρονιά ορόσημο για το ΕΣΥ. Ένα ΕΣΥ που αξιοποιεί την τεχνολογία όχι για εντυπώσεις, αλλά για ουσία.

Η υγεία δεν χρειάζεται μιζέρια ούτε στείρα αντιπαράθεση. Χρειάζεται ομοψυχία, σοβαρές προτάσεις, σχέδιο και στρατηγική. Το ΕΣΥ αλλάζει όχι με λόγια, αλλά με δουλειά και μετρήσιμα αποτελέσματα. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο γνώμονας παραμένει ένας: ο πολίτης και ο ασθενής.