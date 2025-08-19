ΗΠΑ: Σε εξέλιξη τα σχέδια για συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι – Τι είπε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου για τις στρατιωτικές επιλογές του Τραμπ

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, στις ΗΠΑ, η Καρολάιν Λέβιτ δήλωσε την Τρίτη ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υποσχέθηκε να έχει συνομιλίες με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τόνισε ότι ο πρόεδρος Τραμπ απέκλεισε μόνο την αποστολή δυνάμεων στην Ουκρανία και όχι άλλες στρατιωτικές επιλογές.

Η Leavitt ρωτήθηκε από δημοσιογράφο αν ο Πούτιν υποσχέθηκε να έχει άμεση συνάντηση τις επόμενες εβδομάδες. “Το έχει κάνει, και μόλις σας απάντησα σε αυτή την ερώτηση”, δήλωσε η ίδια κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

Νωρίτερα, απαντώντας σε ερώτηση του CNN, η Λέβιτ ήταν πολύ λιγότερο συγκεκριμένη για το αν ο Πούτιν είχε συμφωνήσει στη συνάντηση. “Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών εργάζεται τόσο με τη Ρωσία όσο και με την Ουκρανία για να γίνει αυτή η διμερής”, είπε.

Η ίδια πρόσθεσε ότι τα σχέδια για μια διμερή συνάντηση μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι είναι τώρα “σε εξέλιξη”, με “πολλές επιλογές” να συζητούνται.

Ωστόσο η εκπρόσωπος αρνήθηκε επανειλημμένα να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με συγκεκριμένες τοποθεσίες όπου θα μπορούσε να γίνει η συγκεκριμένη συνάντηση. “Και οι δύο ηγέτες έχουν εκφράσει την προθυμία να καθίσουν ο ένας δίπλα στον άλλον κι έτσι η ομάδα εθνικής ασφαλείας μας θα βοηθήσει και τις δύο χώρες να το οργανώσουν αυτό”, δήλωσε η Leavitt στους δημοσιογράφους κατά την ενημέρωση του Λευκού Οίκου.

Ερωτηθείσα για το πώς τα σχέδια για μια τριμερή συνάντηση έγιναν σχέδια για διμερή, πρώτη συνάντηση αν τα σχέδια η Λέβιτ είπε ότι “ήταν μια ιδέα που εξελίχθηκε κατά τη διάρκεια των συνομιλιών του προέδρου τόσο με τον πρόεδρο Πούτιν, τον πρόεδρο Ζελένσκι, όσο και με τους Ευρωπαίους ηγέτες”, οι οποίοι, όπως είπε, “όλοι συμφωνούν ότι αυτό είναι ένα μεγάλο πρώτο βήμα”.

Ο Τραμπ, πρόσθεσε η Λέβιτ, είναι “σύμφωνος” με την ιδέα μιας διμερούς συνάντησης χωρίς την παρουσία των ΗΠΑ. “Τελικά, ο πρόεδρος πάντα έλεγε ότι υπάρχουν τομείς διαφωνίας σε αυτόν τον πόλεμο που θα πρέπει να συζητηθούν και να αποφασιστούν από τις δύο αυτές χώρες. Και έτσι, θέλει αυτές οι δύο χώρες να εμπλακούν σε άμεση διπλωματία”, εξήγησε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Οι στρατιωτικές επιλογές του Τραμπ

Η Καρολάιν Λέβιτ επανέλαβε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει “αποκλείσει οριστικά” την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία στο πλαίσιο τυχόν εγγυήσεων ασφαλείας για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία, αλλά δεν απέκλεισε άλλες στρατιωτικές επιλογές, μεταξύ άλλων στον ουρανό.

“Είναι μια επιλογή και μια πιθανότητα. Δεν θα αποκλείσω σίγουρα τίποτα όσον αφορά τις στρατιωτικές επιλογές που έχει στη διάθεσή του ο πρόεδρος. Θα τον αφήσω να το κάνει αυτό. Μπορώ να σας πω ότι έχει αποκλείσει οριστικά τις μπότες στο έδαφος”, δήλωσε ο Λέβιτ, όταν ρωτήθηκε σχετικά με την παροχή “εναέριων” επιλογών από τις ΗΠΑ ως μορφή ασφάλειας για την Ουκρανία.

Ο ίδιος ο Τραμπ δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι μπορεί να παράσχει την προσωπική του διαβεβαίωση ότι δεν θα στείλει αμερικανικά στρατεύματα στο έδαφος της Ουκρανίας για να επιβάλει μια ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία.

Η Λέβιτ είπε επίσης ότι ο Τραμπ έδωσε εντολή στην ομάδα εθνικής ασφαλείας του να συντονιστεί με την Ευρώπη και να συνεχίσει να συζητά το θέμα με την Ουκρανία και τη Ρωσία. “Μπορούμε σίγουρα να βοηθήσουμε στον συντονισμό και ίσως να παράσχουμε και άλλα μέσα εγγυήσεων ασφαλείας στους Ευρωπαίους συμμάχους μας”, δήλωσε η Λέβιτ.

“Ο πρόεδρος κατανοεί ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση μιας διαρκούς ειρήνης και έχει κατευθύνει την ομάδα εθνικής ασφαλείας του να συντονιστεί με τους φίλους μας στην Ευρώπη και επίσης να συνεχίσει να συνεργάζεται και να συζητεί αυτά τα θέματα και με την Ουκρανία και τη Ρωσία”.

Η προοπτική της Ελβετίας

Η Ελβετία είναι ανοιχτή στη φιλοξενία ειρηνευτικών συνομιλιών Ρωσίας-Ουκρανίας με τη συμμετοχή του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε την Τρίτη ο Ελβετός υπουργός Εξωτερικών Ignazio Cassis, στον ραδιοτηλεοπτικό σταθμό SRF.

“Είμαστε έτοιμοι για μια τέτοια συνάντηση και είμαστε ευγνώμονες για την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν”, δήλωσε ο Κάσις στο περιθώριο διπλωματικής διάσκεψης στη Βέρνη. “Έχουμε πάντα σηματοδοτήσει την προθυμία μας, αλλά αυτό, φυσικά, εξαρτάται από την προθυμία των μεγάλων δυνάμεων”, είπε.