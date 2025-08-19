Ζαχάροβα: Επίθεση στον Ζελένσκι με αφορμή τον χάρτη στον Λευκό Οίκο – «Τα ναρκωτικά δεν είχαν τότε κάψει τον εγκέφαλό του»

Enikos Newsroom

διεθνή

Ζαχάροβα: Επίθεση στον Ζελένσκι με αφορμή τον χάρτη στον Λευκό Οίκο – «Τα ναρκωτικά δεν είχαν τότε κάψει τον εγκέφαλό του»

Επίθεση στον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξαπέλυσε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας Μαρία Ζαχάροβα με αφορμή τον χάρτη που τοποθετήθηκε στην αίθουσα που συνεδρίασαν την Δευτέρα στον Λευκό Οίκο οι 9 ηγέτες με οικοδεσπότη τον πρόεδρο Τραμπ.

Σε ανάρτησή της στο  Telegram η Ζαχάροβα έγραψε:

«Όταν είδα τον “χάρτη” που έδειξαν στον Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο χθες (18 Αυγούστου 2025), όπου αυτός και οι καημένοι οι τύποι της ΕΕ είχαν βαμμένα με κόκκινο τα εδάφη που έχασε η Ουκρανία υπό τον ζυγό του καθεστώτος του Κιέβου, θυμήθηκα ένα βίντεο πριν από έντεκα χρόνια.

Άλλωστε, ο Ζελένσκι, όπως έλεγαν στην αγαπημένη μας ταινία, ήταν πολύ πιο ταλαντούχος στα νιάτα του από ό,τι είναι τώρα. Στο μακρινό, όπως μπορεί κανείς να κρίνει από το Διαδίκτυο, 2014, λέει ότι δεν πρόκειται να ασχοληθεί με την πολιτική, ακόμα κι αν του ζητηθεί, επειδή είναι “ανάξιος” και “όχι αρκετά σοφός” για να “κρατήσει μια τέτοια θέση”, ότι η Ουκρανία “αξίζει μια σοβαρή υποψηφιότητα”.

Ίσως, τότε τα ναρκωτικά να μην είχαν επηρεάσει ολόκληρο τον φλοιό του εγκεφάλου του, και κατά κάποιο τρόπο σκέφτηκε, συνειδητοποιώντας ότι ένας κλόουν δεν μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα», έγραψε η Ζαχάροβα, σε ανάρτησή της στο Telegram.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ροχαλητό: Αρχαία θεραπεία μπορεί να το αντιμετωπίσει χωρίς φάρμακα, σύμφωνα με νέα μελέτη

Έκκληση για δωρεά αίματος από τους ασθενείς με Μεσογειακή Αναιμία

Τσάπαλος: Τι δήλωσε για τους ελέγχους στις παραλίες

ΔΥΠΑ – e-ΕΦΚΑ: Όλες οι πληρωμές και οι δικαιούχοι μέχρι την Παρασκευή 22 Αυγούστου

Άνδρας πέθανε αφού πρώτα προσπάθησε να συναντήσει AI chatbot που νόμιζε πως ήταν πραγματική γυναίκα

Σπαζοκεφαλιά: Βρες την αράχνη στην εικόνα σε 7 δευτερόλεπτα
περισσότερα
20:25 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Τουρκία: Τηλεφωνικές επαφές Φιντάν με τους ΥΠΕΞ Βρετανίας , Γερμανίας και Αιγύπτου

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χάκαν Φιντάν, είχε ξεχωριστές τηλεφωνικές συνομιλίες με το...
20:17 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Ζελένσκι: Έκανε δώρο στον Τραμπ ένα μπαστούνι του γκολφ ενός Ουκρανού λοχία – «Μου το προσφέρατε με πολλή αγάπη, το εκτιμώ» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ουάσιγκτον, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσ...
19:31 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Βασίλισσα Ελισσάβετ: Γιατί αρνήθηκε να εγκαινιάσει τερματικό σταθμό στο αεροδρόμιο του Μπρίστολ – Το περιστατικό με έναν εξάδελφό της

Η αείμνηστη βασίλισσα Ελισσάβετ αρνήθηκε να εγκαινιάσει έναν τερματικό σταθμό αεροδρομίου, επε...
18:57 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Τραμπ: Τι δείχνει η συνέντευξή του στο Fox News – Η αμερικανική παρουσία στην Ουκρανία και η λαϊκή βάση των Ρεπουμπλικανών

Η συνέντευξη του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Fox News, παρείχε ίσως τη μεγαλύτερη σαφήνεια μέχ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο