Ζαχάροβα: Επίθεση στον Ζελένσκι με αφορμή τον χάρτη στον Λευκό Οίκο – «Τα ναρκωτικά δεν είχαν τότε κάψει τον εγκέφαλό του»

Επίθεση στον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξαπέλυσε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας Μαρία Ζαχάροβα με αφορμή τον χάρτη που τοποθετήθηκε στην αίθουσα που συνεδρίασαν την Δευτέρα στον Λευκό Οίκο οι 9 ηγέτες με οικοδεσπότη τον πρόεδρο Τραμπ.

Σε ανάρτησή της στο Telegram η Ζαχάροβα έγραψε:

«Όταν είδα τον “χάρτη” που έδειξαν στον Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο χθες (18 Αυγούστου 2025), όπου αυτός και οι καημένοι οι τύποι της ΕΕ είχαν βαμμένα με κόκκινο τα εδάφη που έχασε η Ουκρανία υπό τον ζυγό του καθεστώτος του Κιέβου, θυμήθηκα ένα βίντεο πριν από έντεκα χρόνια.

Άλλωστε, ο Ζελένσκι, όπως έλεγαν στην αγαπημένη μας ταινία, ήταν πολύ πιο ταλαντούχος στα νιάτα του από ό,τι είναι τώρα. Στο μακρινό, όπως μπορεί κανείς να κρίνει από το Διαδίκτυο, 2014, λέει ότι δεν πρόκειται να ασχοληθεί με την πολιτική, ακόμα κι αν του ζητηθεί, επειδή είναι “ανάξιος” και “όχι αρκετά σοφός” για να “κρατήσει μια τέτοια θέση”, ότι η Ουκρανία “αξίζει μια σοβαρή υποψηφιότητα”.

Ίσως, τότε τα ναρκωτικά να μην είχαν επηρεάσει ολόκληρο τον φλοιό του εγκεφάλου του, και κατά κάποιο τρόπο σκέφτηκε, συνειδητοποιώντας ότι ένας κλόουν δεν μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα», έγραψε η Ζαχάροβα, σε ανάρτησή της στο Telegram.