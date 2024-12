ΗΠΑ: Σάλος με τη Walmart για μπλουζάκια που επαινούν τον Σινουάρ και τον Νασράλα – «Αφαιρέστε τα αμέσως»

Η Walmart, ο πολυεθνικός «γίγαντας» της λιανικής πώλησης στις ΗΠΑ, βρέθηκε στο επίκεντρο των αντιδράσεων την Τρίτη, καθώς διατέθηκαν προς πώληση στο διαδικτυακό της κατάστημα μπλουζάκια που φέρονται να επαινούν τον πρώην επικεφαλής της Χαμάς, Γιαχία Σίνουαρ.

Το γεγονός προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με τη μη κερδοσκοπική οργάνωση StopAntisemitism, η οποία έχει στόχο την αποκάλυψη και καταπολέμηση του αντισημιτισμού, να σχολιάζει μέσω ανάρτησης στο X: «Walmart, γνωρίζετε ότι πουλάτε προϊόντα που γιορτάζουν την τρομοκρατία και τη βία κατά των Εβραίων;»

Η οργάνωση χαρακτήρισε την κατάσταση «εξωφρενική» και ζήτησε την άμεση απόσυρση των προϊόντων. «Αφαιρέστε τα αμέσως», τονίζουν.

Walmart shoppers were horrified to find shirts glorifying Hamas leader Yahya Sinwar while online shopping. @Walmart, are you aware you’re selling apparel celebrating terrorism and violence against Jews?

This is a outrageous—remove them immediately. pic.twitter.com/po8BBLLafc

— StopAntisemitism (@StopAntisemites) December 24, 2024