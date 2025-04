ΗΠΑ: Ρίχνει τους τόνους ο Τραμπ στην κόντρα με τον επικεφαλής της Fed – «Δεν έχω πρόθεση να τον απολύσω»

Παρά τους πρόσφατους οξείς χαρακτηρισμούς του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τρίτη (22/4) ότι δεν έχει πρόθεση να απομακρύνει τον επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Τζερόμ Πάουελ — μια προσπάθεια να κατευνάσει τις αγορές μετά από έντονη αναστάτωση.

Η Wall Street υπέστη σημαντικές απώλειες τη Δευτέρα, με όλους τους βασικούς δείκτες να κινούνται πτωτικά, έπειτα από αλλεπάλληλες επιθέσεις του Τραμπ προς τον Πάουελ. Ο πρόεδρος είχε επικρίνει τον επικεφαλής της Fed επειδή προειδοποίησε ότι οι εκτεταμένοι τελωνειακοί δασμοί του Λευκού Οίκου ενδέχεται να αναζωπυρώσουν τον πληθωρισμό.

President Trump on Fed Chair Jerome Powell: “I have no intention to firing him. I would like to see him be a little more active in terms of his idea to lower interest rates. This is the perfect time to lower interest rates. If he doesn’t, is it the end? No, it’s not.” pic.twitter.com/MMHb15QoDS

— CSPAN (@cspan) April 22, 2025