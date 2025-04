ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε λύκειο στο Ντάλας – Σπεύδει η αστυνομία

Η αστυνομία του Ντάλας, στις ΗΠΑ, αναφέρει ότι ανταποκρίθηκε σε κλήση για πυροβολισμούς γύρω στη 1 μ.μ. τοπική ώρα.

Υπάρχουν πολλά οχήματα έκτακτης ανάγκης στο τετράγωνο 5500 της οδού Langdon Road, όπου βρίσκεται το λύκειο.

An ambulance with its lights on leaves Wilmer-Hutchins High School as @DallasPD responds to a shooting call. pic.twitter.com/szXag9jpp8

— FOX 4 NEWS (@FOX4) April 15, 2025