ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε καζίνο στην Νεβάδα – Αναφορές για πολλούς τραυματίες

Επεισόδιο με πυροβολισμούς σε καζίνο ανέφερε η αστυνομία των ΗΠΑ, η οποία ανακοίνωσε ότι πολλά άτομα έχουν τραυματιστεί και ένας άνδρας έχει συλληφθεί. Σύμφωνα με τις αρχές, τη Δευτέρα σημειώθηκαν πυροβολισμοί με την εμπλοκή της αστυνομίας σε καζίνο και θέρετρο, στο Ρίνο της Νεβάδα.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας του Ρίνο Κρις Τζόνσον δήλωσε ότι ένας ενήλικας άνδρας ύποπτος τέθηκε υπό κράτηση και νοσηλεύεται. Πολλοί άνθρωποι πυροβολήθηκαν, δήλωσε ο Τζόνσον, αλλά πρόσθεσε ότι η κατάστασή τους δεν ήταν άμεσα γνωστή.

Οι πυροβολισμοί αναφέρθηκαν γύρω στις 7:30 π.μ. της Δευτέρας έξω από το καζίνο στο χώρο στάθμευσης, δήλωσε ο Τζόνσον. Εκπρόσωπος του τμήματος του σερίφη της κομητείας Washoe δήλωσε ότι στους πυροβολισμούς εμπλέκεται ένας αστυνομικός στο Grand Sierra Resort.

DEVELOPING:

A suspect is now in custody after an early morning shooting at the GSR in Reno. Police say there’s no threat to the community. https://t.co/DDc9RVhDYJ pic.twitter.com/coFrqiqICy

— 2 News Nevada (@KTVN) July 28, 2025