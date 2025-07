Βίντεο: Παρ’ ολίγον τραγωδία σε παραλία από τεράστια κατολίσθηση – Κινδύνευσαν δεκάδες άνθρωποι

Τον απόλυτο τρόμο έζησαν λουόμενοι σε παραλία της Βρετανίας όταν είδαν τόνους βράχων και χωμάτων να πέφτουν λίγα μέτρα από εκεί που βρίσκονταν λόγω κατολίσθησης. Συγκεκριμένα, το περιστατικό συνέβη σε παραλία της πόλης Ντέβον, όταν οι άνθρωποι που βρίσκονταν κυριολεκτικά μερικές δεκάδες μέτρα μακριά από το σημείο είδαν να απειλείται ακόμη κι η ίδια τους η ζωή από την συγκεκριμένη κατολίσθηση.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι από την κατολίσθηση κάποιοι λουόμενοι αποκόπηκαν από το υπόλοιπο μέρος της παραλίας και χρειάστηκαν σκάφη του τοπικού Λιμενικού Σώματος για να τους περισυλλέξει και να τους μεταφέρει με ασφάλεια στο διπλανό κομμάτι, ώστε να μπορέσουν να απομακρυνθούν με ασφάλεια.

Το βίντεο από τη στιγμή της κατολίσθησης κυριολεκτικά κόβει την ανάσα. Τεράστιος όγκος από βράχους, πέτρες και χώματα πέφτουν καθώς ξαφνικά καταρρέουν σαν σε σκηνικό ταινίας.

Μάλιστα, περιγράφοντας την σκηνή ένας αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι είδε «τόνους από πέτρες» να πέφτουν με μεγάλη ορμή.

Στο βιντεοληπτικό υλικό που κάνει τον γύρο του διαδικτύου αποτυπώνεται τοι περιστατικό, ενώ το τεράστιο σύννεφο σκόνης που σηκώνεται δείχνει πόσο κοντά βρέθηκαν οι παρόντες σε μια παρ’ ολίγον τραγωδία, καθώς όπως φαίνεται από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα.

Σημειώνεται ότι έναν χρόνο πίσω, αντίστοιχο περιστατικό συνέβη σε πολύ κοντινή παραλία, χωρίς ευτυχώς να θρηνήσουμε θύματα. Μάλιστα, παρόμοια κατολίσθηση είχε συμβεί στην ίδια παραλία τον Οκτώβριο του ΄23, με την περιοχή να έχει σχετικές προειδοποιητικές πινακίδες.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι βράχοι γύρω από τη συγκεκριμένη παραλία είναι «πολύ επικίνδυνοι» λόγω και της ιδιομορφία τους εδάφους.

Thousands of tons of rocks plunged onto beach just yards from holidaymakers pic.twitter.com/a0VJKTx8pT

— Need To Know (@NeedToKnow_NTK) August 26, 2024