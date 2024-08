Τρομακτική στιγμή σε παραλία: Καρέ καρέ η γιγαντιαία κατολίσθηση που παραλίγο να κοστίσει τη ζωή σε εκατοντάδες λουόμενους – ΒΙΝΤΕΟ

Είναι η συγκλονιστική στιγμή που χιλιάδες τόνοι βράχων πέφτουν σε παραλία στο Ντέβον στη Βρετανία, με τους λουόμενους να βρίσκονται λίγα μέτρα πιο πέρα. Το δραματικό περιστατικό έχει καταγραφεί σε βίντεο και οι εικόνες προκαλούν ανατριχίλα. Στο βιντεοληπτικό υλικό φαίνεται, αφού γίνεται η κατολίσθηση, να σηκώνεται ένα τεράστιο σύννεφο σκόνης, κάνοντας τους λουόμενους να τρέχουν να απομακρυνθούν φοβισμένοι και να μπαίνουν στη θάλασσα για να σωθούν.

Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, την ώρα που συνέβη η γιγαντιαία κατολίσθηση υπήρχαν στην παραλία οικογένειες με παιδιά, όμως ευτυχώς δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί. Το περιστατικό αυτό συνέβη το περασμένο Σάββατο (24/8), ενώ παρόμοια κατολίσθηση είχε συμβεί στην ίδια παραλία τον Οκτώβριο του ΄23, με την περιοχή να έχει σχετικές προειδοποιητικές πινακίδες. Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι βράχοι γύρω από τη συγκεκριμένη παραλία είναι «πολύ επικίνδυνοι» λόγω και της ιδιομορφία τους εδάφους.

Οι εικόνες της κατάρρευσης δείχνουν τη στιγμή που άνθρωποι κοντά στην πρόσκρουση αναγκάστηκαν να μετακινηθούν άμεσα σε μια προσπάθεια να φτάσουν στην ασφάλεια. Δύο άτομα εθεάθησαν να τρέχουν στη θάλασσα για να αποφύγουν την καταστροφή. Ο αυτόπτης μάρτυρας Hans-Petter Bjørnestad που επισκεπτόταν από την Κοπεγχάγη της Δανίας είπε ότι έκανε θόρυβο σαν βροντή.

«Άκουσα δύο δυνατά μπουμ αμέσως το ένα μετά το άλλο», είπε στο NeedToKnow. «Ακουγόταν σαν βροντή. Ήμουν 200 με 300 μέτρα. Επισκέπτομαι την περιοχή αρκετά συχνά καθώς η γυναίκα μου είναι από το Σίντμουθ», είπε.

Δείτε το βίντεο

Thousands of tons of rocks plunged onto beach just yards from holidaymakers pic.twitter.com/a0VJKTx8pT

— Need To Know (@NeedToKnow_NTK) August 26, 2024