Βρετανία: Στις φλόγες πολυώροφο κτίριο στο ανατολικό Λονδίνο – Επιχείρησαν 225 πυροσβέστες, απομακρύνθηκαν 100 άτομα

Στις πρώτες ώρες της Δευτέρας, μετά τα μεσάνυχτα, μια καταστροφική φωτιά ξέσπασε στο Spectrum House, ένα κτίριο στο Dagenham, στο ανατολικό Λονδίνο. Η φωτιά ξέσπασε στις 2:44 π.μ. και γρήγορα εξαπλώθηκε σε ολόκληρο το κτίριο, προκαλώντας μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης από την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου (LFB), η οποία κήρυξε το συμβάν ως «μείζον περιστατικό».

Περισσότερα από 100 άτομα απομακρύνθηκαν από το κτίριο, ενώ τέσσερις άνθρωποι έλαβαν ιατρική φροντίδα επιτόπου από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Ο αρχηγός της LFB, Andy Roe, δήλωσε: «Το κτίριο έχει αρκετά ζητήματα πυρασφάλειας γνωστά στην Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου. Έγινε άμεση πλήρης εκκένωση του κτιρίου και βρίσκεται σε εξέλιξη μια σημαντική επιχείρηση έρευνας και διάσωσης».

Latest images from the forty pump high rise fire in Freshwater Road, Dagenham. @LondonFire pic.twitter.com/ORWH0iopYV — Paul Wood 💙 (@PaulWood1961) August 26, 2024



Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, επιστρατεύτηκαν 45 πυροσβεστικά οχήματα και περίπου 225 πυροσβέστες, ενώ χρησιμοποιήθηκαν drones και μεγάλες περιστρεφόμενες σκάλες ύψους 64 και 32 μέτρων για να κατασβηστούν οι φλόγες από ψηλά.

A fire erupted a tower block in east London last night. Over 200 firefighters were called to tackle a blaze in Dagenham, east London. At least four people were treated at the scene, and two of them were taken to hospital. https://t.co/bOcU9rkatC pic.twitter.com/q3XV4x7f5S — Sky News (@SkyNews) August 26, 2024



Ένας κάτοικος του πρώτου ορόφου περιέγραψε στο BBC πως ξύπνησε όταν μια γειτόνισσα χτυπούσε μανιωδώς τις πόρτες όλων των διαμερισμάτων στον διάδρομο για να τους ειδοποιήσει για τη φωτιά. «Είδα φλόγες και ήμουν ανακουφισμένος που βγήκα έξω με ασφάλεια», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Dinesh Raj, του οποίου η εξάχρονη κόρη φιλοξενούνταν εκείνο το βράδυ σε σπίτι φίλων στο κτίριο, περιέγραψε τον αρχικό τρόμο των παιδιών, λέγοντας: «Τα παιδιά είναι ήρεμα τώρα, αλλά αρχικά ήταν τρομοκρατημένα». Εξήγησε πώς η οικογένεια του φίλου του, μόλις μύρισε καπνό, εκκένωσε αμέσως το κτίριο, παίρνοντας μαζί το έξι μηνών μωρό τους και την κόρη του.

Breaking‼️

London Dagenham

Huge Fire started in a Apartment that was undergoing renovation.. pic.twitter.com/074Ghjo46k — Truthseeker (@Xx17965797N) August 26, 2024



Μέχρι τις 7:30 π.μ., η φωτιά εξακολουθούσε να προκαλεί πυκνούς καπνούς, με την πυροσβεστική να συμβουλεύει τους κατοίκους της περιοχής να κρατήσουν τα παράθυρα και τις πόρτες τους κλειστές.

Η αιτία της πυρκαγιάς δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί, αλλά το περιστατικό ανέδειξε τα προβλήματα πυρασφάλειας του κτιρίου, τα οποία ήταν ήδη «γνωστά στην Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου».

Commissioner Andy Roe has provided an update on the fire in #Dagenham. He said: “To allow us to focus our resources on the incident, we have declared a major incident. “A significant search and rescue operation is underway” Read more: https://t.co/gMyTp2ZinV pic.twitter.com/LFtOfNNapQ — London Fire Brigade (@LondonFire) August 26, 2024



Η βουλευτής των Εργατικών στην περιοχή, Margaret Mullane, επαίνεσε την ταχεία ανταπόκριση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, λέγοντας ότι «οι τραυματισμοί ήταν ελάχιστοι» παρά τις «φρικτές σκηνές στο Dagenham αυτό το πρωί». Επίσης, ανακοίνωσε ότι θα επισκεφθεί το κέντρο διάσωσης στο Becontree Health and Leisure Centre, όπου οι κάτοικοι που εκκενώθηκαν υποστηρίζονται από αξιωματούχους της LFB.

Terrible scenes in Dagenham this morning as @LondonFire tackle the blaze at Freshwater Rd. Thanks to their rapid response injury was minimal. I will be visiting the rescue centre today to see what help and support I can offer the residents and businesses who have lost everything — Margaret Mullane MP (@Margaret4DR) August 26, 2024

Τα τελευταία λεπτά, ακούγονται πολλά σπασίματα γυαλιών από το κτίριο, καθώς τα πυροσβεστικά συνεργεία συνεχίζουν να προσπαθούν να περιορίσουν τη φωτιά.

Με πληροφορίες από: BBC, Guardian