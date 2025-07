ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε εκκλησία στο Κεντάκι – Αναφορές για τραυματίες, νεκρός ο δράστης

Αρκετοί τραυματίες, ανάμεσά τους και ένας αστυνομικός, καταγράφηκαν στο Κεντάκι των ΗΠΑ έπειτα από δύο περιστατικά με πυροβολισμούς, με τις Αρχές να κάνουν λόγο για «σειρά συμβάντων» στην περιοχή του Λέξινγκτον.

Όπως ανακοίνωσαν οι αρχές, ο άγνωστος δράστης πυροβόλησε έναν αστυνομικό στην κομητεία Φαγιέτ και στη συνέχεια διέφυγε προς την εκκλησία Richmond Road Baptist Church, όπου σημειώθηκε δεύτερος γύρος πυροβολισμών.

BREAKING: A Kentucky State Police trooper was shot, and multiple people were injured in an incident that ended at Richmond Road Baptist Church in Fayette County on Sunday: https://t.co/bbo3sUvDUL pic.twitter.com/EuAiRDcxKC — LEX 18 News (@LEX18News) July 13, 2025



«Υπάρχουν πολλαπλοί τραυματίες στην εκκλησία και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκεται στο σημείο και παρέχουν φροντίδα», δήλωσε η πολιτειακή αστυνομία του Κεντάκι.

«Ο ύποπτος είναι νεκρός».

2. KSP & LPD were able to secure the suspect. At this time, we can confirm that the trooper is receiving medical attention. There are multiple victims at the church, and EMS is on scene . The suspect is deceased. KSP will provide more information as it becomes available. — KY State Police (@kystatepolice) July 13, 2025



Δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για το τι συνέβη μέσα στην εκκλησία, ούτε για την ταυτότητα ή την κατάσταση των θυμάτων, ούτε για την κατάσταση του αστυνομικού που δέχτηκε πρώτος τα πυρά.

Ο κυβερνήτης του Κεντάκι, Άντι Μπεσιρ, επιβεβαίωσε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X ότι υπήρξε δεύτερος πυροβολισμός στον χώρο της εκκλησίας: «Παρακαλώ προσευχηθείτε για όλους όσοι επηρεάστηκαν από αυτές τις ακατανόητες πράξεις βίας, και ας εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας για την άμεση ανταπόκριση του Αστυνομικού Τμήματος της Λεξινγκτον και της Πολιτειακής Αστυνομίας του Κεντάκι», έγραψε.

«Οι λεπτομέρειες ακόμα διαμορφώνονται και θα μοιραστούμε περισσότερες όταν είναι διαθέσιμες».

Kentucky, we are aware of a series of incidents in Lexington around one suspect, including a trooper-involved shooting and an additional shooting at Richmond Road Baptist Church with multiple injuries. The trooper and others are being treated at a nearby hospital. 1/2 — Governor Andy Beshear (@GovAndyBeshear) July 13, 2025



Η Πολιτειακή Αστυνομία δεν ξεκαθάρισε εάν τα δύο επεισόδια σχετίζονται με μια ακόμη αναφορά για πυροβολισμούς που καταγράφηκε περίπου την ίδια ώρα, κοντά στο αεροδρόμιο Blue Grass, περίπου 25 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της εκκλησίας.

There is a law enforcement investigation impacting a portion of Terminal Drive. Our team is on site guiding passengers to open parking. All flights and operations are now continuing as usual. — Blue Grass Airport (@BGAirport) July 13, 2025



Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λεξινγκτον ανέφερε ότι ανταποκρίθηκε σε περιστατικό με πυροβολισμούς στον χώρο του αεροδρομίου και μετέφερε ένα άτομο με «σοβαρά τραύματα» στο νοσοκομείο, σύμφωνα με τον τοπικό σταθμό NBC WLEX.

Το αεροδρόμιο Blue Grass επιβεβαίωσε το συμβάν.