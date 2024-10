ΗΠΑ: Πυροβολισμοί κοντά στο πανεπιστήμιο του Τενεσί – Ένας νεκρός και εννέα τραυματίες – ΒΙΝΤΕΟ

Ένας άνδρας σκοτώθηκε και άλλοι 9 τραυματίστηκαν σε πυροβολισμούς που σημειώθηκαν το Σάββατο (12/10) κοντά στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Τενεσί, όπου το σχολείο του Νάσβιλ γιόρταζε την επιστροφή των φοιτητών.

Ενώ ο κόσμος είχε αρχίσει να αραιώνει ξαφνικά ξέσπασαν οι πυροβολισμοί μεταξύ δύο ομάδων, δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας του Νάσβιλ.

Τουλάχιστον τρεις από τους τραυματίες είναι ανήλικοι χωρίς να φέρουν ωστόσο σοβαρά τραύματα, είπε η αστυνομία του Νάσβιλ στο X.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν κατά μήκος ενός δρόμου όπου έλαβε χώρα η παρέλαση επιστροφής του TSU το πρωί, δήλωσαν αξιωματούχοι της αστυνομίας και της πυροσβεστικής του Νάσβιλ σε συνέντευξη Τύπου το απόγευμα του Σαββάτου.

Tennessee State University’s homecoming turned tragic when a shooting near the campus left one person dead and nine others injured. What should have been a celebration ended in chaos, raising urgent questions about safety at public events. As investigations continue, the… pic.twitter.com/bVIEV2cO2m

