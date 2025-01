ΗΠΑ: Παρ’ ολίγον τραγωδία σε παιδότοπο – Δέκα τραυματίες από κατάρρευση κατασκευής

Δέκα τραυματίες ήταν ο θλιβερός απολογισμός ατυχήματος, όταν μια κατασκευή από Lego έπεσε πάνω σε πλήθος κατά τη διάρκεια παιδικής εκδήλωσης την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στη Μασαχουσέτη στις ΗΠΑ.

Αυτό ανακοίνωσαν αξιωματούχοι της τοπικής Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ρίψης μπαλονιών σε κλειστό χώρο διοργάνωσης εκδηλώσεων, έξω από το Σάλεμ.

Six adults and four children were injured as a massive Lego display collapses on families at a arcade in Massachusetts.

