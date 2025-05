ΗΠΑ: Ο Τραμπ προχωρά στην άρση των κυρώσεων κατά της Συρίας

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη (13/5) ότι θα προχωρήσει στην εξομάλυνση των σχέσεων και στην άρση των κυρώσεων στη νέα κυβέρνηση της Συρίας για να δώσει στη χώρα «μια ευκαιρία για ειρήνη», όπως αναφέρει το Associated Press.

Ο Τραμπ επρόκειτο να συναντηθεί την Τετάρτη (14/5) στη Σαουδική Αραβία με τον Σύρο πρόεδρο Αχμέντ αλ Σάρα, που οδήγησε πέρυσι την ανατροπή του πρώην ηγέτη Μπασάρ Άσαντ. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι η προσπάθεια προσέγγισης ήρθε μετά από παρότρυνση του πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, του Σαουδάραβα de facto ηγέτη, και του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Υπάρχει μια νέα κυβέρνηση που ελπίζουμε ότι θα πετύχει», είπε ο Τραμπ για τη Συρία, προσθέτοντας: «Λέω καλή τύχη Συρία. Δείξε μας κάτι ξεχωριστό».

Congratulations To #Syria and the syrian people.#Trump confirms in #Saudi that he will “order” the “cessation” of sanctions on #Syria “to give them a chance at greatness.”

