ΗΠΑ: Ο Τραμπ δεν υποδέχτηκε τον Μακρόν στην είσοδο του Λευκού Οίκου – Τι κρύβεται πίσω από την ψυχρότητα και τι θα ζητήσει ο Γάλλος πρόεδρος

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συναντάται σήμερα με τον Γάλλο ηγέτη Εμανουέλ Μακρόν στον Λευκό Οίκο, στην τρίτη επέτειο της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία και ενώ οι Ευρωπαίοι ηγέτες είναι αντιμέτωποι με την αλλαγή εξωτερικής πολιτικής που υιοθέτησε η νέα αμερικανική κυβέρνηση.

Η παραδοσιακή σχέση ασφαλείας ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ευρώπη φαίνεται ότι έχει πλέον διαρραγεί τόσο που ο Τραμπ απέφυγε να υποδεχτεί ο ίδιος τον Γάλλο πρόεδρο στο κατώφλι του Λευκού Οίκου.

President Donald Trump welcomes French President Emmanuel Macron to the White House for talks amid uncertainty about the future of transatlantic relations. pic.twitter.com/a4hu3jtvKw

— Newsweek (@Newsweek) February 24, 2025