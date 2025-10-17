ΗΠΑ: Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έδειξε στον Ντόναλντ Τραμπ χάρτες με πιθανούς στόχους εντός της Ρωσίας

Enikos Newsroom

διεθνή

ΗΠΑ: Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έδειξε στον Ντόναλντ Τραμπ χάρτες με πιθανούς στόχους εντός της Ρωσίας

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρουσίασε στον Αμερικανό ομόλογό του, τον Ντόναλντ Τραμπ, «χάρτες» που δείχνουν πιθανούς στόχους οι οποίοι θα μπορούσαν να χτυπηθούν εντός της Ρωσίας, κατά τη συνάντηση που είχαν σήμερα στην Ουάσινγκτον, ανέφερε μια πηγή προσκείμενη στην ουκρανική αντιπροσωπεία.

Στους χάρτες αυτούς σημειώνονται «σημεία πίεσης για τη ρωσική άμυνα και τη στρατιωτική οικονομία που θα μπορούσαν να στοχοποιηθούν ώστε να αναγκαστεί» ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν να βάλει τέλος στον πόλεμο, εξήγησε αυτή η πηγή μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Στο νοσοκομείο ο Διονύσης Σαββόπουλος – Σε τι κατάσταση βρίσκεται η υγεία του;

7 πράγματα που κάνουν όσοι μαγνητίζουν τους άλλους με την πρώτη ματιά

ΕΒΕΠ: Τι δείχνει το φθινοπωρινό βαρόμετρο για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην ΕΕ

Πυροσβεστικό Σώμα: Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη 150 ατόμων

Το AI εργαλείο δημιουργίας βίντεο της Google αποκτά καλύτερη επεξεργασία και ήχο

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
23:11 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Κλίμα αισιοδοξίας χωρίς συγκεκριμένες δεσμεύσεις στην συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι – Ανταλλαγή Tomahawkμε drone πρότεινε ο Ουκρανός πρόεδρος

Στην αίθουσα του Λευκού Οίκου, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βολοντίμιρ Ζελέσνκι, με τις αντιπρο...
22:56 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Το σχέδιο του Τραμπ για τον Πούτιν στην Βουδαπέστη – «Από τους κακοποιούς του δρόμου της Χαμάς στον αρχηγό της Μαφίας»

Ενισχυμένοι από έναν θρίαμβο στη Μέση Ανατολή που κέρδισε ακόμη και ορισμένους από τους αμφισβ...
22:48 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Σερβία: Τρεις νεκροί και δεκάδες τραυματίες έπειτα από ανατροπή λεωφορείου – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν, πολλοί εκ των οποίων σοβαρά, όταν ...
21:30 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Πρίγκιπας Άντριου: Παραιτείται από όλους τους τίτλους του μετά τις νέες αποκαλύψεις για τις σχέσεις του με τον Επστάιν

Ο πρίγκιπας Άντριου, το όνομα του οποίου εμπλέκεται σε σκάνδαλα, κυρίως αυτό που αφορά τις σχέ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης