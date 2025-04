ΗΠΑ: «Ο Λευκός Οίκος αναζητά νέο υπουργό Άμυνας» μετέδωσε το δημόσιο ραδιόφωνο NPR

Ο Λευκός Οίκος αναζητά νέο υπουργό Άμυνας, μετέδωσε το δημόσιο ραδιοφωνικό δίκτυο NPR, επικαλούμενο έναν ανώνυμο αξιωματούχο.

Η πληροφορία έρχεται μετά τις αναφορές ότι ο επικεφαλής του Πενταγώνου Πιτ Χέγκσεθ παραβίασε τους κανόνες ασφαλείας καθώς μοιράστηκε πληροφορίες για μια επίθεση εναντίον των Χούθι της Υεμένης με μια ομάδα στο Signal όπου συμμετείχαν μεταξύ άλλων η σύζυγός του, ο αδελφός του, ο δικηγόρος του και άλλα πρόσωπα του ιδιωτικού και επαγγελματικού κύκλου του.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου ωστόσο, νωρίτερα, διαβεβαίωσε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στηρίζει τον Χέγκσεθ και θεωρεί ότι κάνει «καταπληκτική δουλειά».

BREAKING: NPR reports the White House has begun the search for a new Secretary of Defense to replace Pete Hegseth amidst the latest fallout from SignalGate. Listen to their reporting here: pic.twitter.com/Xhlw2cGsBd

— Marco Foster (@MarcoFoster_) April 21, 2025