ΗΠΑ – Νιου Χάμσαϊρ: Παρανάλωμα πυρός κέντρο ψυχικής υγείας από διαρροή φυσικού αερίου

  • Τρεις πυροσβέστες τραυματίστηκαν όταν διαρροή φυσικού αερίου προκάλεσε έκρηξη και πυρκαγιά σε κέντρο ψυχικής υγείας στο Νιου Χάμσαϊρ.
  • Περίπου 40 άτομα εκκενώθηκαν από το κέντρο ψυχικής υγείας, χωρίς να αναφερθούν θύματα, ενώ μέρος του κτιρίου άρχισε να καταρρέει.
  • Το κέντρο ψυχικής υγείας, περίπου 72 χιλιόμετρα βόρεια της Βοστώνης, στέγαζε ναρκομανείς σε διαδικασία απεξάρτησης, ηλικιωμένους και άτομα με ειδικές ανάγκες.
Τρεις πυροσβέστες τραυματίστηκαν όταν διαρροή φυσικού αερίου προκάλεσε έκρηξη και πυρκαγιά σε κέντρο ψυχικής υγείας στο Νιου Χάμσαϊρ. Περίπου 40 άτομα βρίσκονταν στο κέντρο ψυχικής υγείας το οποίο εκκενώθηκε, χωρίς να αναφερθούν θύματα. Μέρος του κτιρίου άρχισε να καταρρέει, δήλωσε ο αρχηγός της πυροσβεστικής της Νάσουα, Στιβ Μπάξτον, ενώ φλόγες και καπνός υψώνονται από τα ερείπια.

Το κέντρο ψυχικής υγείας, περίπου 72 χιλιόμετρα βόρεια της Βοστώνης, στέγαζε ναρκομανείς σε διαδικασία απεξάρτησης, ηλικιωμένους και άτομα με ειδικές ανάγκες και βρίσκεται σε ένα πολυσύχναστο σημείο εμπορικής περιοχής.

Η έκρηξη σημειώνεται εν μέσω παρατεταμένης περιόδου ψύχους στα βορειοανατολικά.

Πηγή: Associated Press

