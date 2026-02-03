ΗΠΑ – Νιου Χάμσαϊρ: Παρανάλωμα πυρός κέντρο ψυχικής υγείας από διαρροή φυσικού αερίου

Τρεις πυροσβέστες τραυματίστηκαν όταν διαρροή φυσικού αερίου προκάλεσε έκρηξη και πυρκαγιά σε κέντρο ψυχικής υγείας στο Νιου Χάμσαϊρ. Περίπου 40 άτομα βρίσκονταν στο κέντρο ψυχικής υγείας το οποίο εκκενώθηκε, χωρίς να αναφερθούν θύματα. Μέρος του κτιρίου άρχισε να καταρρέει, δήλωσε ο αρχηγός της πυροσβεστικής της Νάσουα, Στιβ Μπάξτον, ενώ φλόγες και καπνός υψώνονται από τα ερείπια.

BREAKING: Firefighters were injured during the response to an explosion and fire involving a gas leak in Nashua, NH, on Monday afternoon. What we know so far: https://t.co/dxMmaxPgcg pic.twitter.com/w3HrrhVV3a — WCVB-TV Boston (@WCVB) February 2, 2026

Το κέντρο ψυχικής υγείας, περίπου 72 χιλιόμετρα βόρεια της Βοστώνης, στέγαζε ναρκομανείς σε διαδικασία απεξάρτησης, ηλικιωμένους και άτομα με ειδικές ανάγκες και βρίσκεται σε ένα πολυσύχναστο σημείο εμπορικής περιοχής.

Η έκρηξη σημειώνεται εν μέσω παρατεταμένης περιόδου ψύχους στα βορειοανατολικά.

DEVELOPING: An emergency alert was issued for a gas leak near 440 Amherst Street in Nashua, New Hampshire, following reports of a fourth-alarm fire and an explosion at a building. pic.twitter.com/6YUXvysV0H — Omoiya_B™🕊 (@whitehusky_1) February 2, 2026

Πηγή: Associated Press