ΗΠΑ: Νέο περιστατικό με πυροβολισμό και εμπλοκή της συνοριοφυλακής στην Αριζόνα – Ένας τραυματίας σε κρίσιμη κατάσταση

Ένας άνθρωπος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση αφού πυροβολήθηκε κατά τη διάρκεια ενός συμβάντος στο οποίο ενεπλάκησαν μέλη της Συνοριοφυλακής των ΗΠΑ, στην Αριζόνα, μετέδωσε το ειδησεογραφικό δίκτυο NBC News, επικαλούμενο την εκπρόσωπο του σερίφη της κομητείας Πίμα.

Το συμβάν διερευνάται από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου, ανέφερε το NBC News επικαλούμενο την πυροσβεστική.

Το γραφείο του σερίφη ανέφερε ότι οι άνδρες του βρίσκονται στο σημείο και συνεργάζονται με το FBI. Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας δε ανταποκρίθηκε αμέσως στο αίτημα για κάποιο σχόλιο.

Το άτομο, το οποίο δεν έχει ταυτοποιηθεί, πυροβολήθηκε στο νότιο τμήμα της κομητείας Πίμα, κοντά στο 15o χιλιόμετρο της West Arivaca Road, γύρω στις 7:30 π.μ. (τοπική ώρα) σύμφωνα με δελτίο τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Σάντα Ρίτα. Η πυροσβεστική υπηρεσία ανέφερε ότι μετέφερε το άτομο σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι συνθήκες που οδήγησαν στο περιστατικό δεν ήταν αμέσως σαφείς. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για το αν κάποιος από τις δυνάμεις της τάξης τραυματίστηκε στο περιστατικό.

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου, ομάδες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Santa Rita και την American Medical Response παρείχαν ιατρική περίθαλψη στο άτομο στο σημείο του συμβάντος.

«Ο ασθενής μεταφέρθηκε με ιατρικό ελικόπτερο για λόγους ταχύτητας σε περιφερειακό κέντρο τραυμάτων», ανέφερε η πυροσβεστική υπηρεσία. «Το περιστατικό εξακολουθεί να διερευνάται ενεργά από τις αρχές επιβολής του νόμου».

Αυτό το περιστατικό με πυροβολισμό έρχεται μόλις τρεις ημέρες μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό του νοσοκόμου Άλεξ Πρέτι, από την Συνοριακή Φρουρά στη Μινεάπολη και μερικές εβδομάδες μετά τον πυροβολισμό και το θάνατο της Ρενέ Γκουντ, από έναν αξιωματικό της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων. Οι δολοφονίες του Πρέτι και της Γκουντ προκάλεσαν διαμαρτυρίες σε ολόκληρη την πόλη και συγκέντρωσαν πυρά κατά του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων εκκλήσεων για την απόλυση της υπουργού Κρίστι Νόεμ.