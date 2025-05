ΗΠΑ: Νέα επίθεση Τραμπ στο Χάρβαρντ – Ζητά την ακύρωση συμβάσεων ύψους 100 εκατ. δολαρίων

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε την Τρίτη (27/5) από τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να ακυρώσουν τις συμβάσεις τους με το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, αξίας περίπου 100 εκατομμυρίων δολαρίων, εντείνοντας τη σύγκρουση του προέδρου με το παλαιότερο και πλουσιότερο πανεπιστήμιο της χώρας.

Η κυβέρνηση έχει ήδη ακυρώσει πάνω από 2,6 δισεκατομμύρια δολάρια σε ομοσπονδιακές επιχορηγήσεις έρευνας για το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, το οποίο έχει αντιταχθεί στις απαιτήσεις της κυβέρνησης για αλλαγές σε πολλές από τις πολιτικές του.

President Trump asks why does Harvard have 31% foreign students who don’t even pay to go there.

That’s a very good question. Why is the American taxpayer bankrolling any foreigners to go to any colleges or universities?

Defund all of these schools.pic.twitter.com/9jIgkzwlR6

