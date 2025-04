ΗΠΑ: Κατέστρεψαν το λιμάνι Ρας Ίσα και τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του, που ελέγχουν οι Χούθι στην Υεμένη

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν την Πέμπτη ότι πραγματοποίησαν νέες αεροπορικές επιδρομές στην Υεμένη, στοχεύοντας το πετρελαϊκό λιμάνι Ρας Ίσα, το οποίο βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ανταρτών Χούθι. Το αμερικανικό Πεντάγωνο υποστήριξε ότι το λιμάνι καταστράφηκε πλήρως, στο πλαίσιο της ευρύτερης εκστρατείας κατά των Χούθι, οι οποίοι δέχονται σχεδόν καθημερινά πλήγματα τον τελευταίο μήνα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), που δημοσιεύθηκε μέσω της πλατφόρμας X, στόχος των επιχειρήσεων ήταν η υπονόμευση της οικονομικής ισχύος των ανταρτών. «Σκοπός των βομβαρδισμών αυτών ήταν να φθαρεί η οικονομική πηγή ισχύος των Χούθι», ανέφερε χαρακτηριστικά η CENTCOM.

Destruction of Houthi Controlled Ras Isa Fuel Port

The Houthis have continued to benefit economically and militarily from countries and companies that provide material support to a designated foreign terrorist organization. The Iran-backed Houthis use fuel to sustain their… pic.twitter.com/SRiELV4juk

— U.S. Central Command (@CENTCOM) April 17, 2025