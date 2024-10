ΗΠΑ – Ισραήλ: Επικοινωνία σε επίπεδο υπουργών Άμυνας για την αμερικανική επιστολή σχετικά με την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Λόιντ Όστιν, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον ισραηλινό ομόλογό του Γιοάβ Γκάλαντ μετά το αίτημα της Ουάσινγκτον προς την κυβέρνηση Νετανιάχου για λήψη άμεσων μέτρων με στόχο τη βελτίωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Λωρίδα της Γάζας. Οι δύο υπουργοί συζήτησαν επίσης για τις συνεχιζόμενες επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού στον Λίβανο.

I spoke with Israeli Minister of Defense Yoav Gallant on Oct. 13 to express my condolences for the IDF soldiers killed in a drone attack from Lebanese Hizballah today. I also reiterated the importance of ensuring the safety and security of UNIFIL forces and Lebanese Armed Forces…

— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) October 14, 2024