ΗΠΑ: Η στιγμή που άνδρας προσπαθεί να αυτοπυρποληθεί σε διαδήλωση για την Γάζα

Άνδρας, που δήλωσε δημοσιογράφος, αποπειράθηκε να αυτοπυρποληθεί χθες Σάββατο στην Ουάσιγκτον, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον συνεχιζόμενο πόλεμο του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, σε μια από τις κινητοποιήσεις υπέρ των Παλαιστινίων στις οποίες συμμετείχαν χιλιάδες άνθρωποι στις ΗΠΑ.

