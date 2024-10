Φλέγεται η Μέση Ανατολή: Σφοδροί ισραηλινοί βομβαρδισμοί σε Βηρυτό και βόρεια Γάζα – Το Ιράν έκλεισε τον εναέριο χώρο του – ΒΙΝΤΕΟ

Σε εξέλιξη βρίσκονται σφοδροί βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε στόχους στη Βηρυτό και στη βόρεια Γάζα, έπειτα από κλήσεις του ισραηλινού στρατού για εκκένωση συγκεκριμένων κτιρίων.

Το λιβανέζικο εθνικό πρακτορείο ειδήσεων ANI μετέδωσε ότι έγιναν τουλάχιστον πέντε ισραηλινοί βομβαρδισμοί σε νότιο προάστιο της Βηρυτού και στα περίχωρά του, εκ των οποίων τέσσερις «πολύ σφοδροί», λίγη ώρα αφού ο ισραηλινός στρατός διέταξε τους αμάχους να απομακρυνθούν εσπευσμένα αμέσως από διάφορους τομείς του προπυργίου αυτού του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου μεταδίδουν ότι άκουσαν εκκωφαντικές εκρήξεις και είδαν καπνό να υψώνεται από τον τομέα.

Ασθενοφόρα έσπευσαν επιτόπου, σύμφωνα με το ANI, το οποίο έκανε επίσης λόγο περί παρουσίας ισραηλινών drones αναγνώρισης που πέταγαν σε χαμηλό ύψος. Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για τουλάχιστον 25 νεκρούς.

Μαρτυρίες αναφέρουν χτύπημα του Ισραήλ και πολύ κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της Βηρυτού.

Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση των IDF, το Ισραήλ πλήττει στόχους της Χεζμπολάχ στην πρωτεύουσα του Λιβάνου.

Tons of Secondary Explosions at the Site of tonight’s Israeli Airstrikes on the Dahieh Suburb of Southern Beirut, right next to Beirut–Rafic Hariri International Airport; with a Major Missile and Rocket Warehouse believed to have been Targeted. pic.twitter.com/uErmaxaoCY

— OSINTdefender (@sentdefender) October 5, 2024