Ισραήλ: Ενισχύει τις επιχειρήσεις του στον Νότιο Λίβανο – Ανακοίνωσε τον θάνατο και στελεχών της Χαμάς

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι σκότωσε δύο στελέχη από την ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς που επιχειρούσαν στον Λίβανο, ενώ ισραηλινές πηγές που ζήτησαν ανωνυμία, επιμένουν ότι είναι νεκρός ο φερόμενος ως επικρατέστερος διάδοχος του Χασάν Νασράλα στην ηγεσία της Χεζμπολάχ.

Ο πρώτος εκ των στελεχών της Χαμάς που σκοτώθηκαν σήμερα είναι ο Μοχάμεντ Χουσεΐν Αλί αλ Μαχμούντ ο οποίος είχε την εκτελεστική ηγεσία της οργάνωσης για τον Λίβανο και σκοτώθηκε από αεροπορική επιδρομή.

Ο δεύτερος είναι ο Σαΐντ Αλα Ναίφ Αλί, μέλος της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς στον Λίβανο, ο οποίος σκοτώθηκε επίσης, από μία βραδινή πολεμική επιχείρηση των Ισραηλινών, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

🚨 Breaking: Saeed Atullah Ali, a senior H×mas commander, was eliminated in Tripoli in northern Lebanon.

Note how Israel eliminated him with a targeted strike to his apartment, without harming his neighbors. pic.twitter.com/Z5hM4WX7fG

— Dr. Eli David (@DrEliDavid) October 5, 2024