Μέση Ανατολή: Φιλοπαλαιστινιακές και αντιπολεμικές διαδηλώσεις σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες – Επεισόδια και συλλήψεις

Αντιπολεμικές διαδηλώσεις σε υποστήριξη του Παλαιστινιακού Λαού έγιναν σήμερα σε Ρώμη, Λονδίνο, Παρίσι και Αθήνα, με τους διαδηλωτές να απαιτούν τον τερματισμό της εισβολής του Ισραήλ στον Λίβανο και στην Γάζα και να διαδηλώνουν υπέρ του Λαού της Παλαιστίνης.

Περίπου πέντε χιλιάδες άνθρωποι παίρνουν μέρος, αυτή την ώρα, σε διαδήλωση υπέρ του παλαιστινιακού λαού, στην περιοχή Οστιένσε της Ρώμης. Η κινητοποίηση δεν έχει λάβει την προβλεπόμενη άδεια από τις αρχές και στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί, από νωρίς το πρωί, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

«Η Ιταλία πρέπει να σταματήσει να πουλά όπλα στο Ισραήλ. Ζητούμε να λάβει άμεσα τέλος η γενοκτονία στην Γάζα», υπογράμμισε ένας από τους οργανωτές. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες φώναξαν συνθήματα κατά της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι και του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Βενιαμίν Νετανιάχου. Την κινητοποίηση οργάνωσαν, μεταξύ των άλλων, οργανώσεις παλαιστινίων της Ιταλίας, αυτόνομα συνδικάτα της αριστεράς και το αριστερό Κόμμα «Εξουσία στο Λαό».

To the INTL community: the #palestinemarch today in #Rome was FORBIDDEN from the govt. It means we had identifications from the police, stops and prior arrests. It was very difficult to do this. We have a govt that goes against our Constitution and approves fascist rallies. https://t.co/pXU8jpV1x1

Νωρίτερα, αρκετοί χρήστες, σε αναρτήσεις τους στο διαδίκτυο, ανέφεραν ότι λόγω της μεγάλης παρουσίας αστυνομίας και καραμπινιέρων, τα οργανωμένα λεωφορεία που μετέφεραν διαδηλωτές, δεν μπορούσαν να φτάσουν στην περιοχή Οστιένσε.

«Η διαδήλωση ήταν παράνομη. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στις αστυνομικές δυνάμεις ότι θα χειριστούν την κατάσταση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο» δήλωσε ο Ιταλός υπουργός εσωτερικών Ματέο Πιαντεντόζι.

Τελικά επεισόδια ξέσπασαν στην διαδήλωση και μια κοπέλα τραυματίστηκε στο κεφάλι.

Meanwhile, in Rome:

Police struggling to quell violent pro-Palestine protests with teargas, on the eve of the first anniversary of the Oct 7 Palestinian terrorist massacres against Israelis.

These protests were banned, in Rome…

pic.twitter.com/O9QwmZxgM0

— Bree A Dail (@breeadail) October 5, 2024