Ολονύχτιο σφυροκόπημα του Ισραήλ στην Βηρυτό – 21 νεκροί σε επίθεση σε τζαμί στην Γάζα

Το Ισραήλ πραγματοποίησε περισσότερες από 30 επιθέσεις στη Βηρυτό κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (NNA) αναφέρει ότι η Βηρυτός «έζησε την πιο βίαιη νύχτα» από την έναρξη της επίθεσης του Ισραήλ στη χώρα.

Οι ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν περισσότερες από 30 επιθέσεις στα νότια προάστια της Βηρυτού κατά τη διάρκεια της νύχτας, αναφέρει το πρακτορείο.

Το προάστιο, που ονομάζεται Dahiyeh, καλύπτεται πλέον από μαύρο καπνό, ανέφερε το NNA. Σύμφωνα με το δίκτυο Al Jazzera, οι αεροπορικές επιδρομές έγιναν καθώς το Ισραήλ εντείνει τους βομβαρδισμούς του στα νότια προάστια, τα οποία αποτελούν προπύργιο της Χεζμπολάχ.

Από την πλευρά τους οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν μια σειρά από στοχευμένες αεροπορικές επιδρομές σε τοποθεσίες της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό σε αρκετές αποθήκες όπλες και άλλες υποδομές της οργάνωσης.

Οι IDF εξέδωσαν εντολές εκκένωσης πριν από τα χτυπήματα και κατηγορούν την Χεζμπολάχ ότι τοποθετεί τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και παραγωγής όπλων της κάτω από κτίρια κατοικιών στην πρωτεύουσα του Λιβάνου, θέτοντας σε κίνδυνο άμαχο πληθυσμό.

Οι IDF ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν κέντρα διοίκησης τρομοκρατών σε τζαμί και σχολείο στη Γάζα και έλαβαν μέτρα για να μην βλάψουν τους αμάχους. Ο ισραηλινός στρατός είπε ότι πολεμικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν επίθεση ακριβείας εναντίον τρομοκρατών που βρίσκονταν σε ένα κέντρο διοίκησης σε ένα συγκρότημα που προηγουμένως στέγαζε το σχολείο Ibn Rushd στην Ντέιρ αλ Μπάλα στην κεντρική λωρίδα της Γάζας.

Σε ανακοίνωσή του, ο στρατός του Ισραήλ ανέφερε πως «διεξήγαγε πλήγμα ακριβείας εναντίον τρομοκρατών της Χαμάς που δρούσαν μέσα σε κέντρο διοίκησης και ελέγχου ενσωματωμένο σε δομή που προηγουμένως ήταν το τζαμί ‘Σουχάντα αλ Ακσά’ στην περιοχή Ντέιρ αλ Μπάλα».

H πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε πως τουλάχιστον 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στον σημερινό αεροπορικό βομβαρδισμό εναντίον ισλαμικού τεμένους που είχε μετατραπεί σε καταφύγιο εσωτερικά εκτοπισμένων στην Ντέιρ αλ Μπάλα (κεντρικά).

«Ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 21 και υπάρχει μεγάλος αριθμός τραυματιών» μετά τον βομβαρδισμό στο τέμενος, που βρίσκεται απέναντι στην είσοδο «του νοσοκομείου των μαρτύρων του Αλ Ακσά στη Ντέιρ αλ Μπάλα, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας», δήλωσε εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας, ο Μαχμούντ Μπασάλ.

Νωρίτερα, το παλαιστινιακό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων WAFA έκανε λόγο για τουλάχιστον 18 νεκρούς, ανάμεσά τους παιδιά, και δεκάδες τραυματίες.

⚡️BREAKING: Israel bombed a MOSQUE sheltering displaced civilians near Al-Aqsa Martyrs Hospital in Deir al-Balah, central Gaza.

18 martyrs and many others injured. pic.twitter.com/JQ9xGI7gkF

— Globe Time News (@GlobeTimeNews) October 6, 2024