ΗΠΑ: Γερουσιαστής έσπασε κάθε ρεκόρ μιλώντας αδιάκοπα για 24 ώρες κατά του Τραμπ

Ο Δημοκρατικός Κόρι Μπούκερ κατέρριψε την Τρίτη (1/4) το ρεκόρ της μεγαλύτερης σε διάρκεια ομιλίας στην ιστορία της Γερουσίας, μιλώντας για περισσότερες από 24 ώρες. Πρόκειται για μια δραματική κίνηση που τόνισε, όπως είπε, την απειλή που συνιστά ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για τη δημοκρατία των ΗΠΑ.

Today @SenBooker held the floor for a record-breaking 24 hours to call attention to the Trump Administration’s actions and tell Americans we have their back.

I was proud to join him to talk about how Trump and Elon are making it harder for people across the country to make their… pic.twitter.com/EtpJfyMxXu

— Senator Mark Kelly (@SenMarkKelly) April 1, 2025