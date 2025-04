ΗΠΑ: Δημοκρατικός Γερουσιαστής μιλάει όρθιος επί 14 ώρες, καταγγέλλοντας την «αντισυνταγματική» πολιτική του Τραμπ

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Κόρι Μπούκερ, στις ΗΠΑ, μονοπωλεί από χθες, Δευτέρα, στις 19.00 τοπική ώρα (2.00 της Τρίτης, ώρα Ελλάδας), το βήμα της Γερουσίας, προκειμένου να διαμαρτυρηθεί για την «αντισυνταγματική» πολιτική του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Στέκομαι όρθιος με σκοπό να διαταράξω την κανονική λειτουργία της Γερουσίας των ΗΠΑ για όσο χρόνο θα είμαι σωματικά ικανός. Στέκομαι όρθιος απόψε επειδή πιστεύω ειλικρινά ότι η χώρα μας διανύει κρίση», ανέφερε ο γερουσιαστής από το Νιου Τζέρσι.

Ο Μπούκερ, που είναι πρώην αθλητής του αμερικανικού ποδοσφαίρου, άρχισε την ομιλία του στις 19.00 της Δευτέρας και δεκατέσσερις ώρες αργότερα, γύρω στις 9 το πρωί της Τρίτης, συνέχιζε να μιλάει, πάντα όρθιος.

Ο εσωτερικός κανονισμός της Γερουσίας επιτρέπει σε οποιονδήποτε γερουσιαστή να πάρει τον λόγο, υπό την προϋπόθεση ότι θα παραμείνει όρθιος και δεν θα κάνει διαλείμματα. Η τακτική αυτή αποκαλείται filibuster, λέξη που προήλθε από το γαλλικό flibustier («κουρσάρος») γιατί οι ομιλητές κάνουν «πειρατεία» στο Σώμα.

Πάντως, η ομιλία του Μπούκερ δεν συνιστά προσπάθεια παρεμπόδισης των εργασιών, αφού δεν συζητείται κάποιο νομοσχέδιο αυτήν την περίοδο.

It’s been over 13 hours since I started speaking, and I intend to stay on the Senate floor as long as I’m physically able. I’m here to do my job, as a Senator from New Jersey, to lift the voices of Americans who are being harmed by President Trump. I’m am speaking up. pic.twitter.com/dCjhYAP8NL

— Sen. Cory Booker (@SenBooker) April 1, 2025