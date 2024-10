ΗΠΑ: Επίθεση από υποστηρικτές του Τραμπ στην Χάρις για «χαμηλό δείκτη νοημοσύνης» – Κωμικός χαρακτήρισε το Πουέρτο Ρίκο «πλωτό νησί σκουπιδιών»

Όσο πλησιάζει η τελική εκλογική αναμέτρηση της 5ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ το πολιτικό σκηνικό γίνεται όλο και πιο τοξικό. Ο Ντόναλτ Τραμπ και διάσημοι υποστηρικτές του επανέλαβαν τις ακραίες αντι-μεταναστευτικές θέσεις τους ανοίγοντας μέτωπο με τους Πορτορικανούς, ενώ στο βήμα η Μελάνια, τον αποκάλεσε «Διοικητή των Ενόπλων Δυνάμεων». Η Κάμαλα Χάρις, περιόδευσε στην Φιλαδέλφεια προσπαθώντας να απευθυνθεί κυρίως σε άνδρες ψηφοφόρους.

Το πλήθος παραληρούσε με την είσοδο του Ντόναλντ Τραμπ στη σκηνή του Μάντισον Σκουέρ Γκάρντεν. Ο Τραμπ, υποσχέθηκε να επικαλεστεί έναν νόμο του 18ου αιώνα για να ανοίξει τον δρόμο για μαζικές απελάσεις. Ο 78χρονος διεκδικητές της προεδρίας έδωσε ευθύς τον τόνο, λασπολογώντας κατά της αντιπάλου του.

Ο Τραμπ καλεί τους ψηφοφόρους του να σταματήσουν τη ριζοσπαστική, αριστερή ατζέντα της Κάμαλα με μια μεγάλη διαφορά στο αποτέλεσμα, που δεν θα μπορεί να ανατραπεί. Tο ρατσιστικό μίσος της ομιλίας του ωχριούσε στα ακόμα πιο δηλητηριώδη και ρατσιστικά σχόλια ομιλητών που άνοιξαν τη συγκέντρωση. Ανάμεσά τους και ο κωμικός Τόνι Χίνκλιφ που χαρακτηρίζει το Πουέρτο Ρίκο «πλωτό νησί σκουπιδιών».

At Trump’s Madison Square Garden rally, podcast host and comedian Kill Tony referred to Puerto Rico as a “floating island of garbage,” during his set.

Notably, four percent of Pennsylvanians are Puerto Rican.

Around 500,000 people. pic.twitter.com/txE3UD0QVE

— Yashar Ali 🐘 (@yashar) October 27, 2024