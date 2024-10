ΗΠΑ: Επικοινωνία του Λόιντ Όστιν με τον Ισραηλινό ομόλογό του – Παραμένουμε σε στενή επαφή

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν συνομίλησε σήμερα με τον με τον Ισραηλινό ομόλογό του Γιοάβ Γκάλαντ μετά την «εξωφρενική πράξη επιθετικότητας» του Ιράν κατά του Ισραήλ.

«Ο υπουργός και εγώ εκφράσαμε την αμοιβαία εκτίμησή μας για την συντονισμένη άμυνα του Ισραήλ ενάντια σε σχεδόν 200 βαλλιστικούς πυραύλους που εκτόξευσε το Ιράν και δεσμευτήκαμε να παραμείνουμε σε στενή επαφή», ανέφερε ο Λόιντ Όστιν σε ανάρτησή του στο X.

I spoke with Israeli Minister of Defense Yoav Gallant today following today’s outrageous act of aggression by Iran against Israel. The Minister and I expressed mutual appreciation for the coordinated defense of Israel against nearly 200 ballistic missiles launched by Iran and…

— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) October 2, 2024