ΗΠΑ: Διορία μίας εβδομάδας για τον τερματισμό του πολέμου με την Ουκρανία – Τι απαντά η Μόσχα και η σημερινή κρίσιμη συνάντηση

Το μήνυμα του Λευκού Οίκου για τον πόλεμο στην Ουκρανία εδώ και μέρες είναι ξεκάθαρο. Η υπομονή του εξαντλείται καθώς βλέπει ότι δεν υπάρχει αποτέλεσμα από τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Της Εύης Απολλωνάτου

Μέχρι σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος κατηγορεί το Κίεβο και χρησιμοποιεί σκληρή γλώσσα για τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Χθες για πρώτη φορά απευθύνθηκε απευθείας στον Ρώσο Πρόεδρο με την χαρακτηριστική φράση: «Βλαντίμιρ σταμάτα». Είχε προηγηθεί μία αιματηρή πυραυλική επίθεση στο Κίεβο, η οποία προκάλεσε την αγανάκτηση της Ευρώπης και του Ζελένσκι.

Ωστόσο κατά την χθεσινή συνέντευξη Τύπου με τον Πρωθυπουργό της Νορβηγίας ο Τραμπ έδωσε για πρώτη φορά τελεσίγραφο με συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο και στις δύο πλευρές για τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Παραδέχθηκε την απογοήτευση του με τον Πούτιν και αποκάλυψε ότι θα περιμένει μία εβδομάδα για να δει εάν θα υπάρξει συμφωνία. Επιπλέον προειδοποίησε ότι «θα συμβούν πράγματα» εάν οι βομβαρδισμοί δεν σταματήσουν.

Αν και δεν αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες επιπτώσεις θεωρείται δεδομένο ότι αν οι ΗΠΑ θεωρήσουν την Ρωσία υπεύθυνη για το αδιέξοδο θα επιβάλλουν οικονομικές κυρώσεις τις οποίες η Μόσχα επιχειρεί να αποφύγει δια ροπάλου.

Σε αυτό το κλίμα ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού Προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ μεταβαίνει σήμερα στην Μόσχα για νέο γύρο συνομιλιών. Ο Γουίτκοφ έχει συναντηθεί μέχρι τώρα τρεις φορές με τον Ρώσο Πρόεδρο για να του μεταφέρει τα μηνύματα του Τραμπ και να επιτευχθεί συμφωνία για να σιγήσουν τα όπλα στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με το περιοδικό Politico, ο Γουίτκοφ είναι ο άνθρωπος που προωθεί ένα σχέδιο για χαλάρωση των αμερικανικών κυρώσεων στην Ρωσία και συγκεκριμένα στον αγωγό φυσικού αερίου Nord Stream 2.

Το σχέδιο, όμως, δεν έχει βρει μεγάλη απήχηση στον Λευκό Οίκο και ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο φέρεται να τάσσεται εναντίον μίας τέτοιας εξέλιξης, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το περιοδικό.

Μέχρι στιγμής το Κρεμλίνο προσπαθεί με διάφορους διπλωματικούς ελιγμούς και μία πασχαλινή κατάπαυση πυρός 30 ωρών, η οποία πρακτικά δεν τηρήθηκε, να κρατήσει ανοιχτό το παράθυρο του διαλόγου με την Ουάσινγκτον και να μην εμφανιστεί ότι μπλοκάρει το σχέδιο του Τραμπ.

Σε αυτή την γραμμή ήταν και η συνέντευξη του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ στο αμερικανικό δίκτυο CBS ότι η Μόσχα θέλει να υπογράψει μία συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Παρόλα αυτά επιμένει ότι υπάρχουν «συγκεκριμένα στοιχεία» αυτής της συμφωνίας που πρέπει να διασαφηνιστούν.

‼️🇷🇺🇺🇸 In an interview with CBS, Russian Foreign Minister Sergey Lavrov said that Trump is right in his assessment that the U.S. and Russia are moving in the right direction toward a settlement in Ukraine.

Lavrov emphasized that Russia is ready to make a deal on Ukraine, though… pic.twitter.com/e7DhRSTSJe

— Maimunka News (@MaimunkaNews) April 25, 2025