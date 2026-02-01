ΗΠΑ: Δικαστική εντολή να απελευθερωθεί 5χρονος που συνέλαβε η ICE

Enikos Newsroom

διεθνή

ΗΠΑ: Δικαστική εντολή να απελευθερωθεί 5χρονος που συνέλαβε η ICE
Liam Conejo Ramos, 5, is detained by US Immigration and Customs Enforcement officers after arriving home from preschool on January 20, 2026, in a Minneapolis suburb [Ali Daniels via AP] (AP)

Δικαστής στο Τέξας αποφάσισε να αφεθεί ελεύθερος ο μικρός που συνέλαβαν πριν από σχεδόν δυο εβδομάδες πράκτορες της ομοσπονδίας μετανάστευσης (ICE) στη Μινεσότα, μαζί με τον πατέρα του.

Η έδρα διέταξε το παιδί, πέντε ετών, να έχει αφεθεί ελεύθερο το αργότερο ως μεθαύριο Τρίτη.

Η σύλληψη του Λίαμ Κονέχο Ράμος από τον Ισημερινό σε έφοδο στη Μινεάπολη, πυροδότησε αντιδράσεις, ειδικά αφού είδαν το φως της δημοσιότητας φωτογραφικά στιγμιότυπα που το απαθανάτιζαν, σκυθρωπό, φορώντας στο κεφάλι μπλε σκούφο από τον οποίο εξείχαν λευκά αυτιά λαγού και σάκα στην πλάτη, με μαυροφορεμένο πράκτορα στο φόντο.

Στην απόφασή του ο δικαστής χρησιμοποίησε ασυνήθιστα σκληρή γλώσσα: «η υπόθεση αυτή έχει τη γένεσή της στη λαθεμένη από τη σύλληψή της κι εφαρμοζόμενη με τρόπο που δείχνει ανικανότητα, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει τον σωματικό ή ψυχικό τραυματισμό παιδιών».

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας (DHS), το παιδί συνελήφθη κατά τη διάρκεια επιχείρησης που είχε στο στόχαστρο τον πατέρα του.

Δικηγόρος που ανέλαβε να εκπροσωπήσει την οικογένεια αντέτεινε πως είχε υποβληθεί αίτηση για τη χορήγηση ασύλου στα μέλη της σε συνοριακή διέλευση τον Δεκέμβριο του 2024 και τα ειδικά δικαστήρια μετανάστευσης δεν έχουν αποφανθεί ακόμη, συνεπώς δεν υπήρχε εντολή απέλασης σε ισχύ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί η βρώμη μειώνει τη χοληστερόλη: ο καθοριστικός ρόλος του εντερικού μικροβιώματος

Κορτιζόλη: 5 συμπτώματα που μπορεί να δείχνουν ότι είναι αυξημένη, σύμφωνα με ειδικούς

ΔΥΠΑ: Έρχεται νέο μπαράζ πληρωμών-Ποιους αφορά

Οι οικονομικές εφημερίδες 1/2/2026

Σπαζοκεφαλιά: Βρες πόσα 9 υπάρχουν στην εικόνα σε 8 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ: Μπορείς να εντοπίσεις τον αριθμό 999 ανάμεσα στα 99Q σε 15 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
09:42 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

«Τρομοκρατικές οργανώσεις» για το Ιράν οι ευρωπαϊκοί στρατοί – Αντίποινα για τα μέτρα της ΕΕ κατά των Φρουρών της Επανάστασης

Το Ιράν θεωρεί “τρομοκρατικές οργανώσεις” τους ευρωπαϊκούς στρατούς, δήλωσε σήμερα...
09:02 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

Σε τεντωμένο σχοινί η Μέση Ανατολή: «Παράθυρο» διαπραγματεύσεων μεταξύ Τραμπ και Ιράν στο παρά πέντε της σύγκρουσης

Σήμα αποκλιμάκωσης της έντασης στέλνει το Ιράν, με κορυφαίο αξιωματούχο να δηλώνει ότι βρίσκετ...
07:58 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

Τραμπ: Η Ινδία θα αγοράζει πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα και όχι από το Ιράν 

Με δήλωσή του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε ότι η Ινδία θα αγοράζει πετρέλαιο απ...
05:30 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

Σοβαρά επεισόδια στο Τορίνο μεταξύ αστυνομίας και διαδηλωτών

Συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και της αστυνομίας σημειώθηκαν στο Τορίνο στη βορειοδυτική Ιταλί...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα