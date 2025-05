ΗΠΑ: Δασκάλα στη Φλόριντα συνελήφθη για σχέση με μαθητή της – Τον παρενοχλούσε μέσα στην τάξη

Μια δασκάλα βιολογίας στη Φλόριντα, στις ΗΠΑ, κατηγορείται ότι διατηρούσε για οκτώ μήνες ερωτική σχέση με ανήλικο μαθητή της και, σύμφωνα με τις Αρχές, φέρεται να ήρθε σε σεξουαλική επαφή μαζί του μέσα στην τάξη της, λίγες μόλις ώρες προτού συλληφθεί.

Η 27χρονη Brooke Anderson, εκπαιδευτικός στο λύκειο Riverview High School, νοτιοανατολικά της Τάμπα, αντιμετωπίζει τρεις κατηγορίες για «παράνομη σεξουαλική δραστηριότητα με ανήλικο», όπως ανακοίνωσε το γραφείο του Σερίφη της κομητείας Χίλσμπορο σε δελτίο Τύπου.

Ο ανήλικος μαθητής φέρεται να αποκάλυψε στους ανακριτές ότι η σχέση τους ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2023, όταν αντάλλαξαν για πρώτη φορά «σεξουαλικά μηνύματα», τα οποία «κλιμακώθηκαν» τις εβδομάδες πριν από τη σύλληψή της.

Σύμφωνα με τις Αρχές, υπήρξαν «πολλαπλές περιπτώσεις σεξουαλικής δραστηριότητας» ανάμεσά τους.

𝐑𝐢𝐯𝐞𝐫𝐯𝐢𝐞𝐰 𝐇𝐢𝐠𝐡 𝐒𝐜𝐡𝐨𝐨𝐥 𝐓𝐞𝐚𝐜𝐡𝐞𝐫 𝐀𝐫𝐫𝐞𝐬𝐭𝐞𝐝 𝐟𝐨𝐫 𝐒𝐞𝐱𝐮𝐚𝐥 𝐑𝐞𝐥𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬𝐡𝐢𝐩 𝐖𝐢𝐭𝐡 𝐒𝐭𝐮𝐝𝐞𝐧𝐭

A Riverview High School teacher is behind bars, accused of engaging in a sexual relationship with a student.

