ΗΠΑ: Απετράπη πιθανή μαζική ένοπλη επίθεση σε αεροδρόμιο – Βίντεο από τη σύλληψη του υπόπτου

Enikos Newsroom

διεθνή

Billy Joe Cagle

Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκε το αεροδρόμιο της Ατλάντα, ένα από τα πιο πολυσύχναστα στον κόσμο, όταν οι αρχές απέτρεψαν την τελευταία στιγμή μια ενδεχόμενη μαζική επίθεση με πυροβολισμούς.

Ένας άνδρας οπλισμένος με τουφέκι απείλησε μέσω διαδικτύου ότι θα «ανοίξει πυρ» μέσα στον τερματικό σταθμό, όμως η έγκαιρη ειδοποίηση της οικογένειάς του και η άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας αποδείχθηκαν καθοριστικές.

Οι αρχές της Τζόρτζια, στις ΗΠΑ, ανακοίνωσαν ότι απέτρεψαν πιθανή μαζική επίθεση τη Δευτέρα το πρωί, όταν τα μέλη της οικογένειας του Billy Joe Cagle ενημέρωσαν την αστυνομία του Κάρτερσβιλ ότι ο συγγενής τους, κρατώντας τουφέκι, είχε αναρτήσει σε livestream στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως σκόπευε να επιτεθεί στο διεθνές αεροδρόμιο Χάρτσφιλντ-Τζάκσον της Ατλάντα.

Ο επικεφαλής του αστυνομικού τμήματος της Ατλάντα, Ντάριν Σίρμπαουμ, ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα ότι η οικογένεια ενημέρωσε τις αρχές πως ο 49χρονος Cagle είχε στην κατοχή του ένα τουφέκι.

Όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, ο Cagle είχε ήδη φτάσει στο αεροδρόμιο γύρω στις 9:29 το πρωί και είχε εισέλθει στον νότιο τερματικό σταθμό, σύμφωνα με τα πλάνα από τις κάμερες ασφαλείας. «Φαινόταν να δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την περιοχή ελέγχου της TSA, η οποία, όπως μπορείτε να δείτε, ήταν ασφυκτικά γεμάτη από ταξιδιώτες», δήλωσε ο Σίρμπαουμ στους δημοσιογράφους.


Στις 9:40 π.μ., η αστυνομία του Κάρτερσβιλ ενημέρωσε την αστυνομία της Ατλάντα για την πιθανή απειλή. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον Cagle και τον συνέλαβαν μόλις 14 λεπτά αργότερα, όπως ανέφεραν οι αρχές.

Κατά την έρευνα του οχήματός του βρέθηκε ένα τουφέκι Springfield AR-15 με 27 σφαίρες, αποκάλυψε ο Σίρμπαουμ. «Σήμερα αποφύγαμε μια τραγωδία», τόνισε ο αρχηγός της αστυνομίας.

Ο Cagle , ο οποίος έχει στο παρελθόν καταδικαστεί για κακούργημα, συνελήφθη και αντιμετωπίζει κατηγορίες για απειλές τρομοκρατίας, απόπειρα διάπραξης σοβαρής επίθεσης και παραβάσεις του νόμου περί οπλοκατοχής, σύμφωνα με τις αρχές.

Billy Joe Cagle

Δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε η New York Post δείχνουν ότι είχε φυλακιστεί στο παρελθόν, το 2000, στην Τζόρτζια, για κατοχή μαριχουάνας. Ο δήμαρχος της Ατλάντα, Αντρέ Ντίκενς, περιέγραψε τον Cagle ως άτομο με «ψυχικές δυσκολίες», χωρίς να επεκταθεί σε λεπτομέρειες.

Σε ανάρτησή του στο Facebook την Κυριακή, ο Cagle είχε γράψει: «Είπα στα παιδιά μου πως αν μου συμβεί κάτι, να κάνουν μήνυση – μπορούν να πάρουν 50 με 100 εκατομμύρια». Σε απαντήσεις του προς φίλους του που ανησύχησαν, ανέφερε ότι λαμβάνει φάρμακα για σχιζοφρένεια.

«Μερικές φορές νομίζω ότι μου στήνουν παγίδα ή ότι κάποιος πάει να με σκοτώσει. Να με πυροβολήσει, να βάλει φωτιά στο σπίτι, να το κάνει να μοιάζει σαν να εξερράγη. Να το κάνει να φαίνεται σαν αυτοκτονία», έγραψε σε μία από τις απαντήσεις του.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κολπική ξηρότητα στην εμμηνόπαυση: Πώς να την αντιμετωπίσετε, σύμφωνα με μαρτυρίες γυναικών

Σύντομα η διανομή Φαρμάκων Υψηλού Κόστους και από τα ιδιωτικά φαρμακεία

Κοινωφελή ιδρύματα: Έρχεται νέο θεσμικό πλαίσιο με κίνητρα για την ενεργοποίηση τους – Όλα όσα είπε ο Χατζηδάκης

Δημόσιο: Έρχεται νέο μηνιαίο επίδομα για τους εργαζόμενους-Οι δικαιούχοι και το ποσό

Προσοχή: Νέα απάτη μέσω SMS – Διαγράψτε αμέσως όλα τα μηνύματα από το κινητό σας αν δείτε αυτήν την προειδοποίηση της Googl...

Άνδρας ανακάλυψε την ταυτότητα του αγοριού που είχε ως τατουάζ η μητέρα του έπειτα από χρόνια μυστικότητας
περισσότερα
10:41 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Σαρκοζί: Έφυγε από το σπίτι του με την Μπρούνι κατευθυνόμενος στη φυλακή – Βίντεο με υποστηρικτές του να φωνάζουν «Νικολά, σε αγαπάμε»

Με τη θλίψη ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του, ο Νικολά Σαρκοζί, πρώην Πρόεδρος της Γαλλίας, έφυγε ...
10:17 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Λούβρο: Χωρίς επαρκή αριθμό καμερών και παρωχημένο σύστημα ασφαλείας – Οι εκτιμήσεις των ειδικών για το πού θα καταλήξουν τα κλοπιμαία

Η «ληστεία του αιώνα», μέσα στο φως της ημέρας και στην καρδιά του Παρισιού: ο κόσμος έμεινε ά...
09:58 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

LIVE – Γαλλία: Έφτασε στη φυλακή ο Νικολά Σαρκοζί – Θα καταθέσει αίτημα αποφυλάκισης – Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις

Ο Νικολά Σαρκοζί, ο άλλοτε Πρόεδρος της Γαλλίας, αναμένεται να εκτίσει από σήμερα την ποινή φυ...
09:48 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Μια συγκινητική σκηνή εκτυλίχθηκε σε νοσοκομείο της Βρετανίας, όταν μια γυναίκα που πάσχει από...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς