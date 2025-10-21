ΗΠΑ: Απετράπη πιθανή μαζική ένοπλη επίθεση σε αεροδρόμιο – Βίντεο από τη σύλληψη του υπόπτου

Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκε το αεροδρόμιο της Ατλάντα, ένα από τα πιο πολυσύχναστα στον κόσμο, όταν οι αρχές απέτρεψαν την τελευταία στιγμή μια ενδεχόμενη μαζική επίθεση με πυροβολισμούς.

Ένας άνδρας οπλισμένος με τουφέκι απείλησε μέσω διαδικτύου ότι θα «ανοίξει πυρ» μέσα στον τερματικό σταθμό, όμως η έγκαιρη ειδοποίηση της οικογένειάς του και η άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας αποδείχθηκαν καθοριστικές.

Οι αρχές της Τζόρτζια, στις ΗΠΑ, ανακοίνωσαν ότι απέτρεψαν πιθανή μαζική επίθεση τη Δευτέρα το πρωί, όταν τα μέλη της οικογένειας του Billy Joe Cagle ενημέρωσαν την αστυνομία του Κάρτερσβιλ ότι ο συγγενής τους, κρατώντας τουφέκι, είχε αναρτήσει σε livestream στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως σκόπευε να επιτεθεί στο διεθνές αεροδρόμιο Χάρτσφιλντ-Τζάκσον της Ατλάντα.

Ο επικεφαλής του αστυνομικού τμήματος της Ατλάντα, Ντάριν Σίρμπαουμ, ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα ότι η οικογένεια ενημέρωσε τις αρχές πως ο 49χρονος Cagle είχε στην κατοχή του ένα τουφέκι.

Όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, ο Cagle είχε ήδη φτάσει στο αεροδρόμιο γύρω στις 9:29 το πρωί και είχε εισέλθει στον νότιο τερματικό σταθμό, σύμφωνα με τα πλάνα από τις κάμερες ασφαλείας. «Φαινόταν να δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την περιοχή ελέγχου της TSA, η οποία, όπως μπορείτε να δείτε, ήταν ασφυκτικά γεμάτη από ταξιδιώτες», δήλωσε ο Σίρμπαουμ στους δημοσιογράφους.

BREAKING: CCTV and Bodycam Released, Atlanta Airport Arrest Prevents Potential Attack, Convicted Felon Found With AR-15 Near Terminal Atlanta, Ga. — On October 20, 2025, officers at Hartsfield‑Jackson Atlanta International Airport arrested 49-year-old Billy Joe Cagle of… pic.twitter.com/gXUOxeCx2k — The Facts Dude 🤙🏽 (@The_Facts_Dude) October 20, 2025



Στις 9:40 π.μ., η αστυνομία του Κάρτερσβιλ ενημέρωσε την αστυνομία της Ατλάντα για την πιθανή απειλή. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον Cagle και τον συνέλαβαν μόλις 14 λεπτά αργότερα, όπως ανέφεραν οι αρχές.

Κατά την έρευνα του οχήματός του βρέθηκε ένα τουφέκι Springfield AR-15 με 27 σφαίρες, αποκάλυψε ο Σίρμπαουμ. «Σήμερα αποφύγαμε μια τραγωδία», τόνισε ο αρχηγός της αστυνομίας.

Ο Cagle , ο οποίος έχει στο παρελθόν καταδικαστεί για κακούργημα, συνελήφθη και αντιμετωπίζει κατηγορίες για απειλές τρομοκρατίας, απόπειρα διάπραξης σοβαρής επίθεσης και παραβάσεις του νόμου περί οπλοκατοχής, σύμφωνα με τις αρχές.

Δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε η New York Post δείχνουν ότι είχε φυλακιστεί στο παρελθόν, το 2000, στην Τζόρτζια, για κατοχή μαριχουάνας. Ο δήμαρχος της Ατλάντα, Αντρέ Ντίκενς, περιέγραψε τον Cagle ως άτομο με «ψυχικές δυσκολίες», χωρίς να επεκταθεί σε λεπτομέρειες.

Σε ανάρτησή του στο Facebook την Κυριακή, ο Cagle είχε γράψει: «Είπα στα παιδιά μου πως αν μου συμβεί κάτι, να κάνουν μήνυση – μπορούν να πάρουν 50 με 100 εκατομμύρια». Σε απαντήσεις του προς φίλους του που ανησύχησαν, ανέφερε ότι λαμβάνει φάρμακα για σχιζοφρένεια.

«Μερικές φορές νομίζω ότι μου στήνουν παγίδα ή ότι κάποιος πάει να με σκοτώσει. Να με πυροβολήσει, να βάλει φωτιά στο σπίτι, να το κάνει να μοιάζει σαν να εξερράγη. Να το κάνει να φαίνεται σαν αυτοκτονία», έγραψε σε μία από τις απαντήσεις του.