ΗΠΑ: Αναζητούν επιζώντες κάτω από το χιόνι – Λεηλασίες σε καταστήματα

Στους 64 ανέρχονται οι νεκροί από τη «χιονοθύελλα του αιώνα» που πλήττει πολιτείες των ΗΠΑ. Ορισμένα καταστήματα άνοιξαν προκειμένου να τροφοδοτήσουν τους πολίτες με είδη πρώτης ανάγκης ωστόσο το χάος παραμένει.

Στο Μπάφαλο που φαίνεται να δέχτηκε το μεγαλύτερο πλήγμα της πρωτοφανούς χιονοθύελλας, το χιόνι έχει ξεπεράσει το 1,30 μέτρα. Τουλάχιστον 34 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να αναζητούν επιζώντες ή θύματα κάτω από το χιόνι που έχει καλύψει τα πάντα.

Tragic news out of Buffalo. Pray for them…Meanwhile @GovKathyHochul is too busy talking about climate change. All I know is the liberals would be all over DeSantis right now for what is happening in Buffalo and other parts of New York. pic.twitter.com/LYBmwG93d2

— Florida Grand (@florida_grand) December 26, 2022