Οι καλλιτέχνες που «έφυγαν» μέσα στο 2022

Δυστυχώς η φετινή χρονιά, που φθάνει στο τέλος της, ήταν χρονιά μεγάλων απωλειών στον καλλιτεχνικό χώρο, τόσο της μουσικής όσο και του κινηματογράφου.

του Ιωσήφ Αβράμογλου

Μερικοί από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες που απεβίωσαν είναι οι παρακάτω:

Sidney Poitier (20/2/1927 – 6/1/2022)

Hταν ηθοποιός, σκηνοθέτης και διπλωμάτης γεννήθηκε στο Μαϊάμι της Φλόριντα. Ήταν το νεότερο από τα επτά παιδιά. Ξεκίνησε την καριέρα του ως ηθοποιός στα τέλη της δεκαετίας του 1940 και γρήγορα έγινε ένας από τους κορυφαίους στο Χόλιγουντ. Ήταν ο πρώτος μαύρος ηθοποιός που κέρδισε Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου, για τον ρόλο του στην ταινία “Lilies of the Field” το 1963. Εκτός από την υποκριτική του καριέρα, ο Πουατιέ σκηνοθέτησε επίσης πολλές ταινίες, όπως το “Buck and the Preacher” και «Uptown Saturday Night». Αργότερα υπηρέτησε ως πρεσβευτής για τις Μπαχάμες στην Ιαπωνία και την UNESCO.

Meat Loaf (27/9/1947 – 20/1/2022)

Το Meat Loaf είναι το καλλιτεχνικό όνομα του Αμερικανού μουσικού και ηθοποιού Marvin Lee Aday. Γεννήθηκε στο Ντάλας του Τέξας. Ο Meat Loaf ήταν γνωστός για την δυνατή φωνή του και τις δυναμικές του σκηνικές ερμηνείες και είχε κυκλοφορήσει πολυάριθμα άλμπουμ κατά τη διάρκεια της καριέρας του, συμπεριλαμβανομένου του άλμπουμ του 1977 “Bat Out of Hell”, το οποίο έχει πουλήσει περισσότερα από 50 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Εκτός από τη μουσική του καριέρα, ο Meat Loaf είχε επίσης μια επιτυχημένη καριέρα ηθοποιού, εμφανιζόμενος σε ταινίες όπως το “The Rocky Horror Picture Show” και τo “Fight Club” και σε τηλεοπτικές εκπομπές όπως το “Monk” και το “House”.

Louie Anderson (24/3/1953 – 21/12022)

Αμερικανός κωμικός, ηθοποιός και τηλεοπτικός παρουσιαστής. Γεννήθηκε στη Μινεάπολη της Μινεσότα. Ξεκίνησε την καριέρα του στη stand-up comedy τη δεκαετία του 1970 και έχει κυκλοφορήσει πολλά κωμικά άλμπουμ και αφιερώματα όλα αυτά τα χρόνια. Έχει επίσης εμφανιστεί σε πολλές τηλεοπτικές εκπομπές και ταινίες, συμπεριλαμβανομένων των “Life with Louie”, “Family Feud” και “The Louie Show”. Ο Άντερσον είναι γνωστός για το χιούμορ του με παρατηρητικό και αυτοκαταφρονητικό χιούμορ, βασιζόμενος συχνά στις δικές του εμπειρίες μεγαλώνοντας σε μια μεγάλη οικογένεια.

William Hurt (20/3/1950 – 13/3/2022)

Αμερικανός ηθοποιός που είχε μια επιτυχημένη καριέρα στον κινηματογράφο, την τηλεόραση και το θέατρο. Γεννήθηκε στην Ουάσιγκτον, D.C. Ο Hurt ξεκίνησε την καριέρα του ως ηθοποιός τη δεκαετία του 1970 και γρήγορα κέρδισε την αναγνώριση για τις ερμηνείες του τόσο στον κινηματογράφο όσο και στο θέατρο. Έχει εμφανιστεί σε μια μεγάλη ποικιλία ρόλων, πρωταγωνιστικών και δευτερευόντων ρόλων σε ταινίες όπως «Kiss of the Spider Woman», «Children of a Lesser God» και «A History of Violence». Ο Hurt έχει λάβει πολλές διακρίσεις για την ερμηνεία του, συμπεριλαμβανομένου του Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στο “Kiss of the Spider Woman” το 1986. Εκτός από την κινηματογραφική του καριέρα, ο Hurt εμφανίστηκε επίσης στην τηλεόραση, συμπεριλαμβανομένης της σειράς “Damages”, για την οποία κέρδισε την Χρυσή Σφαίρα Καλύτερου Ηθοποιού σε δραματική σειρά το 2009.

Naomi Judd (11/1/1946 – 30/4/2022)

Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός. Γεννήθηκε στο Ashland του Kentucky. Η Judd είναι περισσότερο γνωστή ως το ήμισυ του δημοφιλούς ντουέτου της country μουσικής The Judds, το οποίο σχημάτισε με την κόρη της, Wynonna Judd. Οι Judds κυκλοφόρησαν μια σειρά από επιτυχημένα άλμπουμ κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 και των αρχών της δεκαετίας του 1990, και ήταν γνωστοί για τις στενές αρμονίες και τις δυναμικές σκηνικές παρουσίες τους. Η Naomi Judd έχει εμφανιστεί σε τηλεοπτικές εκπομπές όπως το “Law & Order: Special Victims Unit”.

Ray Liotta (18/15/1954 – 26/5/2022)

Αμερικανός ηθοποιός γνωστός για τους ρόλους του σε ταινίες όπως τα “Goodfellas”, “Field of Dreams” και “Hannibal”. Γεννήθηκε στο Newark του New Jersey. Ο Liotta ξεκίνησε την καριέρα του ως ηθοποιός τη δεκαετία του 1980 και έχει εμφανιστεί σε μια μεγάλη ποικιλία ταινιών και ρόλων. Είναι ίσως περισσότερο γνωστός για την ερμηνεία του στην ταινία του Martin Scorsese «Goodfellas». Ο Liotta εμφανίστηκε επίσης στην τηλεόραση, συμπεριλαμβανομένων των σειρών “ER” και “Smith”, και έχει δανείσει τη φωνή του σε ταινίες κινουμένων σχεδίων και βιντεοπαιχνίδια.

Paul Sorvino (13/4/1939 – 25/7/2022)

Αμερικανός ηθοποιός και τραγουδιστής της όπερας που έχει εμφανιστεί σε πολλές ταινίες και τηλεοπτικές σειρές. Είναι ίσως περισσότερο γνωστός για τους ρόλους του ως Paulie Cicero στην ταινία “Goodfellas” και ως David McClaren στην τηλεοπτική σειρά “Law & Order”. Ο Sorvino έχει επίσης παίξει σε πολλές άλλες αξιόλογες ταινίες, συμπεριλαμβανομένων των “The Godfather Part II”, “Reds” και “Nixon” και έχει λάβει πολλές διακρίσεις για τη δουλειά του στη βιομηχανία του θεάματος. Εκτός από την καριέρα του ως ηθοποιός, ο Sorvino έχει επίσης κυκλοφορήσει αρκετά άλμπουμ ως τραγουδιστής της όπερας.

Olivia Newton-John (26/9/1948 – 8/8/2022)

Αγγλοαυστραλή τραγουδίστρια και ηθοποιός που είχε μια επιτυχημένη καριέρα στη βιομηχανία του θεάματος για περισσότερες από πέντε δεκαετίες. Έγινε περισσότερο γνωστή για τη δουλειά της στην ταινία “Grease”, στην οποία έπαιξε το ρόλο της Sandy και για την επιτυχημένη μουσική της καριέρα, η οποία περιλαμβάνει μια σειρά από χιτς όπως τα “Physical”, “I Honestly Love You» και «Hopelessly Devoted to You». Εκτός από την καριέρα της στην υποκριτική και στο τραγούδι, η Newton-John είχε επίσης εμπλακεί σε μια σειρά φιλανθρωπικών σκοπών, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης του καρκίνου του μαστού.

Coolio (1/8/1963 – 28/9/2022)

Το Coolio είναι το καλλιτεχνικό όνομα του Artis Leon Ivey Jr., ενός Αμερικανού ράπερ, ηθοποιού και σεφ που κέρδισε δημοτικότητα τη δεκαετία του 1990 με το σινγκλ του “Gangsta’s Paradise”. Εκτός από τη μουσική του καριέρα, ο Coolio έχει επίσης εμφανιστεί ως ηθοποιός σε πολλές ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές, συμπεριλαμβανομένων των “The Jamie Foxx Show” και “Moesha”. Τα τελευταία χρόνια, ο Coolio είχε κερδίσει την προσοχή και για τη δουλειά του ως σεφ, παρουσιάζοντας την εκπομπή μαγειρικής “Cookin’ with Coolio” και εκδίδοντας ένα βιβλίο μαγειρικής.

Loretta Lynn (14/4/1932 – 4/10/2022)

Αμερικανίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός της country, η οποία είχε μια επιτυχημένη καριέρα που διήρκησε αρκετές δεκαετίες. Ήταν γνωστή για τη δυνατή φωνή της και τα προσγειωμένα θέματα των τραγουδιών της, όπως η αγάπη, η στενοχώρια και οι αγώνες της καθημερινότητας. Στα επιτυχημένα τραγούδια της Lynn περιλαμβάνονται τα “Coal Miner’s Daughter”, “Don’t Come Home A’ Drinkin’ (With Lovin’ on Your Mind)” και “One’s on the Way”. Εκτός από τη μουσική της καριέρα, η Lynn έχει γράψει επίσης πολλά βιβλία, συμπεριλαμβανομένου ενός απομνημονεύματος με τίτλο “Coal Miner’s Daughter”, το οποίο αργότερα έγινε ταινία. Η Lynn έχει αναγνωριστεί για τη συνεισφορά της στη μουσική της country με πολλά βραβεία και διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένης της ένταξής της στο Country Music Hall of Fame.

Angela Lansbury (16/10/1925 – 11/10/2022)

Βρετανοαμερικανίδα ηθοποιός που είχε μια μακρά και επιτυχημένη καριέρα στη βιομηχανία του θεάματος επί επτά συνεχόμενες δεκαετίες. Είναι περισσότερο γνωστή για τη δουλειά της ως ηθοποιός στη σκηνή, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, και έχει λάβει πολλά βραβεία και διακρίσεις για τις ερμηνείες της. Ο πιο διάσημος ρόλος της Lansbury είναι ίσως αυτός της συγγραφέας μυστηρίων και ερασιτέχνη ντετέκτιβ Jessica Fletcher στην τηλεοπτική σειρά “Murder, She Wrote”, που προβλήθηκε από το 1984 έως το 1996. Εκτός από την καριέρα της ως ηθοποιός, η Lansbury είναι επίσης τραγουδίστρια και έχει κυκλοφορήσει αρκετά άλμπουμ.

Takeoff (18/6/1994 – 1/11/2022)

Το Takeoff είναι το καλλιτεχνικό όνομα του Kirshnik Khari Ball, ενός Αμερικανού ράπερ, πρώην μέλους του συγκροτήματος της hip hop, Migos. Ο Takeoffέγινε διάσημος στα μέσα της δεκαετίας του 2010 με τα επιτυχημένα τραγούδια “Versace”, “Hannah Montana” και “Bad and Boujee”.

Irene Cara (18/3/1959 – 25/11/2022)

Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός που κέρδισε φήμη τη δεκαετία του 1980 με τα επιτυχημένα τραγούδια της “Flashdance…What a Feeling” και “Fame”. Η καριέρα της Cara στη βιομηχανία του θεάματος ξεκίνησε σε νεαρή ηλικία, είχε εμφανιστεί σε πολλές ταινίες, τηλεοπτικές εκπομπές και θεατρικές παραγωγές. Είχε κερδίσει το βραβείο Grammy για την καλύτερη γυναικεία pop φωνητική ερμηνεία για το “Flashdance…What a Feeling”.

Christine McVie (12/7/1943 – 30/11/2022)

Αγγλίδα τραγουδίστρια, συνθέτις και πιανίστρια, μέλος του rock συγκροτήματος των Fleetwood Mac. Η McVie εντάχθηκε στο γκρουπ το 1970 και παρέμεινε για αρκετές δεκαετίες, συνεισφέροντας στην επιτυχία του συγκροτήματος με τα φωνητικά και τις ικανότητές της στα πλήκτρα. Έγραψε μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Fleetwood Mac, όπως τα “Don’t Stop”, “You Make Loving Fun” και “Songbird”. Η McVie έχει επίσης κυκλοφορήσει και μερικά σόλο άλμπουμ. Είχε ενταχθεί στο Rock and Roll Hall of Fame ως μέλος των Fleetwood Mac.

Kirstie Alley (12/1/1951 – 5/12/2022)

Αμερικανίδα ηθοποιός που έγινε γνωστή τη δεκαετία του 1980 με τους ρόλους της στην τηλεοπτική σειρά “Cheers” και τις ταινίες “Look Who’s Talking” και “Look Who’s Talking Too”. Η Alley έπαιξε τον χαρακτήρα της Rebecca Howe στο “Cheers” από το 1987 έως το 1993 και κέρδισε το βραβείο Emmy και μια Χρυσή Σφαίρα για την ερμηνεία της. Έχει επίσης εμφανιστεί σε πολλές άλλες ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές, συμπεριλαμβανομένων των “Star Trek II: The Wrath of Khan”, “Veronica’s Closet” και “Dancing with the Stars”.

Stephen “tWitch” Boss (29/9/1982 – 13/12/2022)

Ο Stephen “tWitch” Boss είναι Αμερικανός ηθοποιός, χορευτής και τηλεοπτική προσωπικότητα που είχε εμφανιστεί σε πολλές ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές τα τελευταία χρόνια. Είναι ίσως περισσότερο γνωστός για τη δουλειά του ως τακτικός στο talk show “The Ellen DeGeneres Show”, όπου δούλεψε ως resident DJ του σόου και ως ανταποκριτής. Ο tWitch είχε επίσης εμφανιστεί σε πολλές ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές, συμπεριλαμβανομένων των “So You Think You Can Dance”, “Step Up Revolution” και “Magic Mike XXL”.

(Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ, για τρεις ώρες, από τις 10 μ.μ. μέχρι την 1 π.μ., ο Ιωσήφ Αβράμογλου παρουσιάζει από τον Real FM στους 97.8, την εκπομπή “Round Midnight, όπως έλεγε και η Ella Fitzgerald”, με πολλή και καλή μουσική). Twitter:@IosifAvramoglou Facebook.com/avramoglou Instagram:mus1cguru