ΗΠΑ: 47χρονος πυροβόλησε και σκότωσε την σύζυγό του έπειτα από καβγά για το ποδόσφαιρο

Σύνοψη από το

  • Ένας 47χρονος στις ΗΠΑ πυροβόλησε και σκότωσε τη σύζυγό του και την 13χρονη θετή κόρη του, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε, μετά από διαφωνία για το ποδόσφαιρο και ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.
  • Η διαφωνία ξεκίνησε όταν η σύζυγος, Κρίσταλ Κένεϊ, του ζήτησε να κλείσει το παιχνίδι ποδοσφαίρου που παρακολουθούσε. Η 13χρονη κόρη, τραυματισμένη, κατέθεσε στους αστυνομικούς ότι τον ικέτευσε: «Μην με πυροβολήσεις, μην με πυροβολήσεις, μην με πυροβολήσεις», αλλά αυτός την πυροβόλησε.
  • Ο δράστης αντιμετώπιζε πρόβλημα με το αλκοχόλ και τα ναρκωτικά, όπως φανερώνει και ένα σημείωμα της συζύγου του που βρέθηκε, στο οποίο του έγραφε: «Πίνεις, άρχισες ξανά να κάνεις χρήση κοκαΐνης. Δεν πρέπει να είναι έτσι μία οικογένεια. Χρειάζεσαι τον Θεό».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

ΗΠΑ: 47χρονος πυροβόλησε και σκότωσε την σύζυγό του έπειτα από καβγά για το ποδόσφαιρο

Ένας άνδρας υπό την επήρεια αλκοόλ πυροβόλησε και σκότωσε την σύζυγό του και την 13χρονη θετή κόρη του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε μετά από διαφωνία για το ποδόσφαιρο, σύμφωνα με την αστυνομία στις ΗΠΑ.

Ο 47χρονος Τζέισον Κένεϊ φέρεται να έπινε και η σύζυγός του, Κρίσταλ Κένεϊ του ζήτησε να κλείσει το παιχνίδι ποδοσφαίρου που παρακολουθούσε. Ακολούθησε μεγάλος καβγάς και η Κρίσταλ Κένεϊ ζήτησε από τον 12χρονο γιος της να τηλεφωνήσει στην αστυνομία.

Το παιδί έτρεξε στο σπίτι γειτόνων και αμέσως μετά άκουσε πυροβολισμούς. Όταν η αστυνομία έφτασε στο σημείο εντόπισε νεκρή την Κρίσταλ Κένεϊ και την κόρη της τραυματισμένη από σφαίρες στο πρόσωπο και τον ώμο.

Το κορίτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση αλλά ήταν σε θέση να καταθέσει στους αστυνομικούς. «Τον ικέτευσα: ΄Μην με πυροβολήσεις, μην με πυροβολήσεις, μην με πυροβολήσεις’, αλλά αυτός με πυροβόλησε», φέρεται να είπε η 13χρονη.

Αμέσως μετά τη δολοφονία της συζύγου του ο 47χρονος τηλεφώνησε στην αδελφή του και της είπε ότι έκανε κάτι κακό και δεν θα ξαναμιλήσουν ποτέ. Στη συνέχεια μετέβη στο σπίτι του πατέρα του όπου τον εντόπισαν οι αστυνομικοί και προσπάθησαν να τον πείσουν να παραδοθεί. Ωστόσο ο 47χρονος έβαλε τέλος στην ζωή του με το όπλο του.

Ο 47χρονος, που ήταν ο θετός πατέρας των δύο μεγαλύτερων παιδιών της συζύγου του, αντιμετώπιζε πρόβλημα με το αλκοόλ και τα ναρκωτικά. Η αστυνομία στην έρευνα που έκανε στο σπίτι του ζευγαριού εντόπισε ένα σημείωμα της συζύγου στον 47χρονο. «Πίνεις, άρχισες ξανά να κάνεις χρήση κοκαΐνης. Δεν πρέπει να είναι έτσι μία οικογένεια. Χρειάζεσαι τον Θεό», γράφει το σημείωμα.

Τόσο ο 12χρονος που διέφυγε πριν τους πυροβολισμούς όσο και η ενός έτους κόρη του ζευγαριού δεν τραυματίστηκαν. Το κοριτσάκι εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς να κοιμάται στην κούνια του. Τα παιδιά του ζευγαριού βρίσκονται στην επιμέλεια των παππούδων τους.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μπορούν τα κόκκινα νύχια να προσελκύσουν τον άνδρα που επιθυμείτε – Τι δείχνει νέα έρευνα

Η makeup artist της Julia Roberts αποκαλύπτει το τρικ της για φυσικά και γεμάτα χείλη

Google: Έρχεται νέα υπηρεσία για αλλαγή διεύθυνσης gmail – Όλες οι λεπτομέρειες

Αγρότες: Τι διευκρίνισε η Σδούκου για τα αιτήματα τους

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
21:00 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Παρίσι: 3 τραυματίες σε επίθεση με μαχαίρι στο μετρό – Συνελήφθη ο δράστης

Επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε στο μετρό του Παρισιού με τρεις τραυματίες. Σύμφωνα με την κρατι...
19:47 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Ζελένσκι: Δηλώνει έτοιμος να προκηρύξει δημοψήφισμα για το ειρηνευτικό σχέδιο που θα συμφωνήσει με τον Τραμπ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα στον ενημερωτικό ιστότοπο Axios ότι...
14:56 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Πόλεμος στην Ουκρανία: Νέα συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι την Κυριακή – Τα θέματα που βρίσκονται στο τραπέζι και το «άνοιγμα» Πούτιν για ανταλλαγή εδαφών

Νέα συνάντηση θα έχουν ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντ...
14:33 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Ισραήλ: Δύο νεκροί σε επίθεση με μαχαίρι και εμβολισμό – Οι αρχές διερευνούν πιθανά κίνητρα τρομοκρατίας

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πιθανή τρομοκρατική επίθεση στο βόρειο Ισραήλ, ανακοίνωσαν οι υπηρε...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα