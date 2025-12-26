ΗΠΑ: 47χρονος πυροβόλησε και σκότωσε την σύζυγό του έπειτα από καβγά για το ποδόσφαιρο

Ένας άνδρας υπό την επήρεια αλκοόλ πυροβόλησε και σκότωσε την σύζυγό του και την 13χρονη θετή κόρη του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε μετά από διαφωνία για το ποδόσφαιρο, σύμφωνα με την αστυνομία στις ΗΠΑ.

Ο 47χρονος Τζέισον Κένεϊ φέρεται να έπινε και η σύζυγός του, Κρίσταλ Κένεϊ του ζήτησε να κλείσει το παιχνίδι ποδοσφαίρου που παρακολουθούσε. Ακολούθησε μεγάλος καβγάς και η Κρίσταλ Κένεϊ ζήτησε από τον 12χρονο γιος της να τηλεφωνήσει στην αστυνομία.

Το παιδί έτρεξε στο σπίτι γειτόνων και αμέσως μετά άκουσε πυροβολισμούς. Όταν η αστυνομία έφτασε στο σημείο εντόπισε νεκρή την Κρίσταλ Κένεϊ και την κόρη της τραυματισμένη από σφαίρες στο πρόσωπο και τον ώμο.

Το κορίτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση αλλά ήταν σε θέση να καταθέσει στους αστυνομικούς. «Τον ικέτευσα: ΄Μην με πυροβολήσεις, μην με πυροβολήσεις, μην με πυροβολήσεις’, αλλά αυτός με πυροβόλησε», φέρεται να είπε η 13χρονη.

Αμέσως μετά τη δολοφονία της συζύγου του ο 47χρονος τηλεφώνησε στην αδελφή του και της είπε ότι έκανε κάτι κακό και δεν θα ξαναμιλήσουν ποτέ. Στη συνέχεια μετέβη στο σπίτι του πατέρα του όπου τον εντόπισαν οι αστυνομικοί και προσπάθησαν να τον πείσουν να παραδοθεί. Ωστόσο ο 47χρονος έβαλε τέλος στην ζωή του με το όπλο του.

Ο 47χρονος, που ήταν ο θετός πατέρας των δύο μεγαλύτερων παιδιών της συζύγου του, αντιμετώπιζε πρόβλημα με το αλκοόλ και τα ναρκωτικά. Η αστυνομία στην έρευνα που έκανε στο σπίτι του ζευγαριού εντόπισε ένα σημείωμα της συζύγου στον 47χρονο. «Πίνεις, άρχισες ξανά να κάνεις χρήση κοκαΐνης. Δεν πρέπει να είναι έτσι μία οικογένεια. Χρειάζεσαι τον Θεό», γράφει το σημείωμα.

Τόσο ο 12χρονος που διέφυγε πριν τους πυροβολισμούς όσο και η ενός έτους κόρη του ζευγαριού δεν τραυματίστηκαν. Το κοριτσάκι εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς να κοιμάται στην κούνια του. Τα παιδιά του ζευγαριού βρίσκονται στην επιμέλεια των παππούδων τους.