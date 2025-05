ΗΠΑ: 250 εκατ. μέλισσες διέφυγαν έπειτα από ανατροπή φορτηγού – Προειδοποιήσεις στους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή, τσιμπούσαν τους αστυνομικούς

Σε κατάσταση επιφυλακής τέθηκαν οι Αρχές στην πολιτεία της Ουάσινγκτον των ΗΠΑ, ύστερα από την ανατροπή φορτηγού που μετέφερε κυψέλες, με αποτέλεσμα να ελευθερωθούν 250 εκατομμύρια μέλισσες. Η αστυνομία εξέδωσε προειδοποίηση προς τους κατοίκους, καλώντας τους να αποφύγουν την περιοχή.

Το φορτηγό, σύμφωνα με το Associated Press, το οποίο μετέφερε περίπου 31.751 κιλά κυψέλες, ανετράπη γύρω στις 4 τα ξημερώματα της Παρασκευής, κοντά στα σύνορα με τον Καναδά, στην περιοχή Lynden, σύμφωνα με ανάρτηση του Γραφείου του Σερίφη της κομητείας Whatcom στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Unusual you wonder? That a truck carrying 240 million 🐝 overturned in Whatcom Co? Derek Condit, helping to save bees tells me more about the shipping of bees. 🐝 @komonews pic.twitter.com/swSp2Q4C7Q — Denise Whitaker🏃‍♀️ (@deniseonKOMO) May 30, 2025



Όπως εξήγησε η Amy Cloud, εκπρόσωπος της υπηρεσίας διαχείρισης εκτάκτων αναγκών της κομητείας, σε email της: «Φαίνεται ότι ο οδηγός δεν χειρίστηκε σωστά μια απότομη στροφή, με αποτέλεσμα να ανατραπεί μέσα σε ένα χαντάκι».

«Ο οδηγός δεν τραυματίστηκε», σημείωσε.

There are 250 million bees loose on Weidkamp Road between W. Badger and Loomis Trail. Please utilize alternative routes as WSCO deputies, public works and bee experts work to contain the situation. pic.twitter.com/NxupsmTzxU — Whatcom County Gov (@Whatcomctygov) May 30, 2025



Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί και αρκετοί ειδικοί στις μέλισσες. Οι κυψέλες βγήκαν από το φορτηγό και τοπικοί μελισσοκόμοι κινητοποιήθηκαν γρήγορα για να βοηθήσουν στην ανάκτηση των κυψελών.

Σύμφωνα με το Γραφείο του Σερίφη, «το σχέδιο είναι να επιτραπεί στις μέλισσες να επιστρέψουν στις κυψέλες τους και να βρουν τη βασίλισσά τους μέσα στην επόμενη μία ή δύο ημέρες. Ο στόχος είναι να σωθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερος αριθμός μελισσών».

Beekeepers just left the scene of an overturned truck carrying 240 million bees-they did all they could to save as many as possible- but there will be many wild bees 🐝 now in Whatcom Co. The road remains closed @komonews pic.twitter.com/A4qjczyKMm — Denise Whitaker🏃‍♀️ (@deniseonKOMO) May 30, 2025



«Ευχαριστούμε την υπέροχη κοινότητα των μελισσοκόμων: δεκάδες [άνθρωποι] εμφανίστηκαν για να διασφαλίσουν ότι η διάσωση εκατομμυρίων μελισσών- επικονιαστών θα ήταν όσο το δυνατόν πιο επιτυχής», δήλωσε το Γραφείο ευχαριστώντας τη μελισσοκομική κοινότητα.

About a dozen beekeepers from Whatcom County & beyond are now working to save as many bees as possible after a truck carrying more than 200 million 🐝 overturned on Weidkamp Rd. @komonews pic.twitter.com/KbrPQjwPDC — Denise Whitaker🏃‍♀️ (@deniseonKOMO) May 30, 2025



Παράλληλα, εκδόθηκε προειδοποίηση προς το κοινό να αποφύγει την περιοχή, καθώς οι αστυνομικοί αναγκάζονταν κατά διαστήματα να επιστρέφουν στα οχήματά τους για να προστατευτούν από τα τσιμπήματα.

Οι μέλισσες παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διατροφική αλυσίδα, επικονιάζοντας περισσότερα από 100 είδη καλλιεργειών, ωστόσο, ο πληθυσμός τους μειώνεται δραματικά τα τελευταία χρόνια, με ειδικούς να κατηγορούν τα εντομοκτόνα, τα παράσιτα, τις ασθένειες, την κλιματική αλλαγή και την έλλειψη ποικίλων πηγών τροφής.

Το 2018, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ανακήρυξε την 20ή Μαΐου ως Παγκόσμια Ημέρα Μέλισσας, σε μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης γύρω από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επικονιαστές.

Η μεταφορά μελισσών από περιοχή σε περιοχή είναι συνήθης πρακτική για τους μελισσοκόμους, καθώς η διατήρησή τους σε ένα μέρος για πολύ καιρό μπορεί να εξαντλήσει τους πόρους και να επηρεάσει αρνητικά άλλους επικονιαστές, όπως αναφέρει η εφημερίδα Seattle Times.

Ο Alan Woods, πρόεδρος της Ένωσης Μελισσοκόμων της Πολιτείας Ουάσινγκτον, δήλωσε στην εφημερίδα: «Η Πολιτεία θα πρέπει να διαθέτει ένα τυποποιημένο “σχέδιο επείγουσας αντίδρασης για τις μέλισσες” σε περιπτώσεις τροχαίων ατυχημάτων με φορτηγά που τις μεταφέρουν».

Σημειώνεται ότι το 2015, 14 εκατομμύρια μέλισσες διέφυγαν από φορτηγό που ανετράπη σε αυτοκινητόδρομο βόρεια του Σιάτλ, και άρχισαν να τσιμπάνε διερχόμενους οδηγούς και περαστικούς.