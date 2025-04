ΗΠΑ: Ξιφομάχος αρνήθηκε να αγωνιστεί εναντίον τρανσέξουαλ αθλήτριας και αποκλείστηκε – Γονάτισε σε ένδειξη διαμαρτυρίας

Μια ξιφομάχος αποκλείστηκε από διαγωνισμό γυναικών στις Ηνωμένες Πολιτείες, αφού αρνήθηκε να αγωνιστεί εναντίον μιας τρανσέξουαλ αντιπάλου της. Συγκεκριμένα, η Στέφανι Τέρνερ γονάτισε σε ένδειξη διαμαρτυρίας μπροστά της αφού στάθηκε στην πίστα πριν από τον αγώνα της με την Ρέντμοντ Σάλιβαν στο Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ.

Της έδειξαν μαύρη κάρτα και την ενημέρωσαν ότι δεν θα της επιτραπεί να συνεχίσει στο τουρνουά foil γυναικών.

Οι κανόνες της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ξιφασκίας (FIE) αναφέρουν ότι ένας ξιφομάχος δεν επιτρέπεται να αρνηθεί να ξιφομαχήσει έναν άλλο σωστά δηλωμένο ξιφομάχο για οποιονδήποτε λόγο.

Η ξιφασκία των ΗΠΑ, η οποία θέσπισε την πολιτική της για τους τρανσέξουαλ και τους μη δυαδικούς το 2023, δήλωσε: «Η πολιτική βασίζεται στην αρχή ότι όλοι πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στον αθλητισμό και βασίστηκε στη διαθέσιμη έρευνα της εποχής».

Πρόσθεσε: «Η USA Fencing θα σφάλλει πάντα προς την πλευρά της ένταξης και δεσμευόμαστε να τροποποιούμε την πολιτική καθώς προκύπτουν πιο σχετικές έρευνες που βασίζονται σε στοιχεία ή καθώς οι αλλαγές πολιτικής τίθενται σε ισχύ στο ευρύτερο Ολυμπιακό και Παραολυμπιακό κίνημα».

Εξηγώντας την απόφασή της, η Τέρνερ – της Ακαδημίας Ξιφασκίας της Φιλαδέλφειας – δήλωσε στο Fox News: «Είδα ότι μπορεί να έπαιζα με τον Ρέντμοντ και από εκεί και πέρα είπα: “Εντάξει, ας το κάνουμε. Θα γονατίσω”».

«Ήξερα τι έπρεπε να κάνω, επειδή η USA Fencing δεν είχε ακούσει τις ενστάσεις των γυναικών σχετικά με την πολιτική της για την επιλεξιμότητα λόγω φύλου», πρόσθεσε.

«Όταν γονάτισα, κοίταξα τον διαιτητή και είπα: ‘Λυπάμαι, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Είμαι γυναίκα, και αυτός είναι άνδρας, και αυτό είναι ένα γυναικείο τουρνουά. Και δεν θα αγωνισθώ εναντίον αυτού του ατόμου».

