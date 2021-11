Έρχονται αλλαγές στο Instagram

Αλλαγές ετοιμάζει το instagram για το timeline, σύμφωνα με τον leaker, Αλεσάντρο Παλούτσι. Συγκεκριμένα, το instagram ετοιμάζει τρεις διαφορετικές επιλογές για το timeline, το οποίο αυτήν τη στιγμή εξαρτάται από έναν αλγόριθμο, ο οποίος αποφασίζει τι ενδεχομένως ενδιαφέρει τον κάθε χρήστη και το εμφανίζει στην οθόνη του.

Ωστόσο, πολλές φορές οι χρήστες χάνουν αναρτήσεις που τους ενδιαφέρουν, καθώς ο αλγόριθμος κάνει λάθος.

Έτσι, σύμφωνα με τον Παλούτσι, ο τρόπος που οι χρήστες θα βλέπουν το timeline θα αλλάξει με το instagram να προσφέρει τρία φίλτρα τα οποία θα μπορούν να επιλέγουν οι χρήστες. Όπως γράφει σε ανάρτησή του στο twitter: “Το Instagram εργάζεται για να σας επιτρέψει να επιλέξετε τι θα δείτε στο timeline επιλέγοντας μεταξύ: home, follow και favorites”.

#Instagram is working to allow you to choose what to see in the timeline by choosing between: home, following and favorites 👀 pic.twitter.com/Vjl3cKXnN9

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) October 29, 2021