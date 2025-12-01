Ινδονησία: Στους 1.160 οι νεκροί, εκατοντάδες οι αγνοούμενοι από τις πλημμύρες στη Νοτιοανατολική Ασία

Διασώστες και στρατιώτες, στην Ινδονησία και την Σρι Λάνκα, δίνουν μάχη με τον χρόνο για να ανοίξουν τους δρόμους και να προσφέρουν βοήθεια στους κατοίκους, οι οποίοι επλήγησαν από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις, την ώρα που ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε στους 1.160, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι σε τέσσερις χώρες της νοτιοανατολικής Ασίας.

Ένας κυκλώνας στη Σρι Λάνκα και μια ισχυρή τροπική καταιγίδα στην Ταϊλάνδη, τη Μαλαισία και την Ινδονησία –ιδίως στο μεγάλο νησί της Σουμάτρας– έφεραν καταρρακτώδεις βροχές στην περιοχή, εν μέσω της εποχής των μουσώνων.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι στέλνει ομάδες ταχείας επέμβασης και ιατροφαρμακευτικό υλικό στην περιοχή. Η τραγωδία αυτή «είναι μια πρόσθετη υπενθύμιση του τρόπου με τον οποίο η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα και πιο ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα, με καταστροφικές συνέπειες», είπε στους δημοσιογράφους ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Γενεύη.


Στη Σουμάτρα, ο απολογισμός από τις πλημμύρες αυξήθηκε σήμερα στους 593 νεκρούς και 470 αγνοούμενους, όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών.

«Το νερό μου έφτανε μέχρι τον λαιμό» είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μισμπαχούμ Μουνίρ, 28 ετών, κάτοικος του Βόρειου Άτσεχ, στο βόρειο άκρο της Σουμάτρας, που οδηγούσε το αυτοκίνητό του όταν τον παρέσυρε ένας χείμαρρος. Στο σπίτι του «το νερό έφτασε σε ύψος τα δύο μέτρα, όλα τα έπιπλα καταστράφηκαν. Το μόνο που μου έμεινε είναι τα ρούχα που φοράω», είπε ο νεαρός άνδρας, κλαίγοντας με λυγμούς.

Για τους κατοίκους που έχουν καταφύγει σε κέντρα υποδοχής «οι συνθήκες είναι ανησυχητικές, υπάρχουν έγκυοι γυναίκες και μικρά παιδιά» και «δεν υπάρχει ηλεκτρικό», είπε ο Μουνίρ.

Ο πρόεδρος της Ινδονησίας Πραμπόβο Σουμπιάντο, που επισκέφθηκε το πρωί τις πληγείσες περιοχές, είπε ότι προτεραιότητα της κυβέρνησής του είναι «να στείλει αμέσως την αναγκαία βοήθεια».

Ανακοίνωσε ότι θα αναπτυχθούν αεροσκάφη και ελικόπτερα για να βοηθήσουν στις επιχειρήσεις διάσωσης, μαζί με τρία πολεμικά πλοία που έχουν σταλεί σε περιοχές όπου οι δρόμοι κατέστησαν αδιάβατοι από τη λάσπη και τα συντρίμμια.

 

Ο πρόεδρος δέχεται έντονες πιέσεις προκειμένου να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της φονικότερης φυσικής καταστροφής μετά τον σεισμό και το τσουνάμι που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 2.000 ανθρώπους στην Κελέβη, το 2018. Σε αντίθεση με τον Σριλανκέζο ομόλογό του, ο Πραμπόβο Σουμπιάντο δεν έχει ζητήσει τη βοήθεια της διεθνούς κοινότητας.

Στη Σρι Λάνκα, τουλάχιστον 390 είναι οι νεκροί και 352 οι αγνοούμενοι, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό των αρχών. Ο πρόεδρος Ανούρα Κουμάρα Ντισαναγιάκε δεσμεύτηκε ότι θα ανοικοδομηθούν οι πληγείσες περιοχές μετά «τη σημαντικότερη καταστροφή στην ιστορία» της χώρας, όπως την χαρακτήρισε.

Νωρίτερα σήμερα ο Ντισαναγιάκε μίλησε τηλεφωνικά με τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι που τον διαβεβαίωσε ότι θα στηρίξει τις προσπάθειες της χώρας του.

«Το σπίτι μου έχει βυθιστεί στο νερό, δεν ξέρω πού να πάω. Ελπίσω να βρω ένα ασφαλές καταφύγιο για την οικογένειά μου», είπε η 46χρονη Σέλβι, μια κάτοικος των προαστίων του Κολόμπο, που κουβαλούσε τέσσερις τσάντες με αντικείμενα.

Οι απώλειες και οι καταστροφές είναι οι μεγαλύτερες που έχουν σημειωθεί στη Σρι Λάνκα μετά το τσουνάμι του 2004.

 

