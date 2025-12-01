Καρδίτσα: Ευρεία σύσκεψη αύριο των αγροτικών συλλόγων – Θα αποφασίσουν τα επόμενα βήματα

Σύνοψη από το

  • Η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων νομού Καρδίτσας θα πραγματοποιήσει αύριο ευρεία σύσκεψη με τους εκπροσώπους όλων των αγροτικών συλλόγων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας. Στόχος είναι να καθορίσουν τη δράση τους για το επόμενο χρονικό διάστημα.
  • Την ερχόμενη Πέμπτη, αντιπροσωπεία των αγροτών της Καρδίτσας θα συμπαρασταθεί στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, στους αγρότες που συνελήφθησαν μετά τα επεισόδια στον κόμβο της Νίκαιας.
  • Την ερχόμενη Παρασκευή, αγρότες θα βρεθούν για συμπαράσταση στο Δικαστικό Μέγαρο Καρδίτσας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Καρδίτσα: Ευρεία σύσκεψη αύριο των αγροτικών συλλόγων – Θα αποφασίσουν τα επόμενα βήματα

Ευρεία σύσκεψη με τους εκπροσώπους όλων των αγροτικών συλλόγων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, προκειμένου να καθορίσουν τη δράση τους για το επόμενο χρονικό διάστημα, θα πραγματοποιήσει αύριο η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων νομού Καρδίτσας, σύμφωνα με την ενημέρωση που έκανε σήμερα το βράδυ, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κώστας Τζέλλας, μιλώντας στους αγρότες που βρίσκονται στο μπλόκο του Ε65.

Επίσης, την ερχόμενη Πέμπτη, αντιπροσωπεία των αγροτών της Καρδίτσας θα συμπαρασταθεί στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, στους αγρότες που συνελήφθησαν μετά τα επεισόδια στον κόμβο της Νίκαιας, κατά την διάρκεια των κινητοποιήσεων και την ερχόμενη Παρασκευή αγρότες θα βρεθούν για συμπαράσταση στο Δικαστικό Μέγαρο Καρδίτσας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σοκαριστικά στοιχεία για τον αυτοτραυματισμό στους νέους: Ένα στα έξι παιδιά στην Ελλάδα κινδυνεύει

Πότε η ερωτική εμμονή μπορεί να είναι σημάδι διαταραχής προσωπικότητας – Ειδικός απαντά

Μιχαηλίδου από Βρυξέλλες: Κλειδί η προσιτή στέγαση για την κοινωνική συνοχή στην Ευρώπη – Πώς μπορεί να υλοποιηθεί το «affo...

ΔΥΠΑ: «Ημέρα Καριέρας» για 4η φορά στη Λάρισα – Με 40 επιχειρήσεις και περισσότερες από 1.000 διαθέσιμες θέσεις εργασίας

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
21:35 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Θεαματική μείωση της εγκληματικότητας στην Κηφισιά – Τα επίσημα στοιχεία και το αποτύπωμα της νέας στρατηγικής ασφάλειας

Μια εκ βάθρων αλλαγή στο επίπεδο ασφάλειας καταγράφει η Κηφισιά το 2025, σύμφωνα με τα επίσημα...
21:23 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Σέρρες: Μπλόκο στον Προμαχώνα την Τετάρτη αποφάσισαν αγρότες και κτηνοτρόφοι

Αποφασισμένοι να στήσουν μπλόκο στον Προμαχώνα την Τετάρτη εμφανίστηκαν αγρότες, κτηνοτρόφοι κ...
21:11 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Πάνω από 1.000 χιλιοστά βροχής τον Νοέμβριο στα Τζουμέρκα – Τι δείχνουν τα στοιχεία του meteo 

Από ιδιαίτερα αυξημένες βροχοπτώσεις χαρακτηρίστηκε ο Νοέμβριος του 2025, κυρίως στη Δυτική Ελ...
20:41 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Τροχαίο στην Αρτέμιδα: Νέο βίντεο ντοκουμέντο με τον 29χρονο οδηγό να τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα λίγο πριν από τη φονική σύγκρουση – Το ποινικό παρελθόν του 

Βαρύ είναι το ποινικό παρελθόν του 29χρονου οδηγού που προκάλεσε το τροχαίο στην Αρτέμιδα, στο...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»