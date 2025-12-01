Καρδίτσα: Ευρεία σύσκεψη αύριο των αγροτικών συλλόγων – Θα αποφασίσουν τα επόμενα βήματα

Ευρεία σύσκεψη με τους εκπροσώπους όλων των αγροτικών συλλόγων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, προκειμένου να καθορίσουν τη δράση τους για το επόμενο χρονικό διάστημα, θα πραγματοποιήσει αύριο η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων νομού Καρδίτσας, σύμφωνα με την ενημέρωση που έκανε σήμερα το βράδυ, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κώστας Τζέλλας, μιλώντας στους αγρότες που βρίσκονται στο μπλόκο του Ε65.

Επίσης, την ερχόμενη Πέμπτη, αντιπροσωπεία των αγροτών της Καρδίτσας θα συμπαρασταθεί στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, στους αγρότες που συνελήφθησαν μετά τα επεισόδια στον κόμβο της Νίκαιας, κατά την διάρκεια των κινητοποιήσεων και την ερχόμενη Παρασκευή αγρότες θα βρεθούν για συμπαράσταση στο Δικαστικό Μέγαρο Καρδίτσας.