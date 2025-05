Ινδικά μαχητικά εξαπέλυσαν πυραύλους εναντίον πακιστανικών αεροπορικών βάσεων – Σε εξέλιξη επιχείρηση αντιποίνων από το Ισλαμαμπάντ

Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση Ινδίας και Πακιστάν, με εκατέρωθεν πλήγματα σε στρατιωτικές βάσεις των δύο χωρών τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο.

Γύρω στα μεσάνυχτα (ώρα Ελλάδος), το Πακιστάν ανακοίνωσε πως Ινδικά μαχητικά αεροσκάφη εκτόξευσαν έξι βαλλιστικούς πυραύλους που έπεσαν σε ινδικό έδαφος: ένας στο Ανταμπούρ και πέντε στο Αμριτσάρ του κρατιδίου Παντζάμπ. Ακολούθως, εκπρόσωπος του πακιστανικού στρατού ανέφερε πως ινδικά μαχητικά εκτόξευσαν πυραύλους εναντίον των αεροπορικών βάσεων Νουρ Χαν (σ.σ. κοντά στο Ισλαμαμπάντ), Μουρίντ και Σορκότ, προαναγγέλλοντας ανταποδοτικά πλήγματα.

«Η Ινδία θα πρέπει τώρα να αναμένει την απάντηση μας», προειδοποίησε ο εκπρόσωπος του πακιστανικού στρατού.

Ο εκπρόσωπος του πακιστανικού στρατού προσέθεσε πως η πλειονότητα των ινδικών πυραύλων αναχαιτίστηκε από την αεράμυνα της χώρας και όσοι τη διαπέρασαν δεν πέτυχαν τους στόχους τους.

Ακόμα σημείωσε ότι το Πακιστάν έχει ηλεκτρονικά αποτυπώματα όλων των πυραύλων και γνωρίζει από πού προήλθαν.

Αρκετές εκρήξεις ακούστηκαν στην περιοχή Πεσαουάρ καθώς και στο Αμριτσάρ και στην πόλη Τζαμού στο Κασμίρ.

Όπως ανακοίνωσε η Αρχή Αεροδρομίων του Πακιστάν μετά τα ινδικά πλήγματα, ο εναέριος χώρος της χώρας θα παραμείνει κλειστός για όλους του τύπους αεροσκαφών 03:15 (τοπική ώρα, 01:15 στην Ελλάδα) έως τουλάχιστον τις 12:00 (τοπική ώρα, 10:00 στην Ελλάδα).

#BREAKING: Multiple explosions heard at Noor Khan Air Base of Pakistan Air Force in Rawalpindi – Headquarters of the Pakistan Army. Tit for Tat action by India after Pakistan Army launched attack on India Air bases and Military Stations. pic.twitter.com/L1MqRsMY9Q

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) May 9, 2025