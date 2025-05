Ινδία – Πακιστάν: Μπαράζ αεροπορικών επιδρομών και πυραυλικών επιθέσεων μεταξύ των δυο χωρών

Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση Ινδίας και Πακιστάν, με εκατέρωθεν πλήγματα σε στρατιωτικές βάσεις των δύο χωρών τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο (10/5).

Γύρω στα μεσάνυχτα (ώρα Ελλάδος), το Πακιστάν ανακοίνωσε πως η Ινδία εκτόξευσε έξι βαλλιστικούς πυραύλους που έπεσαν σε ινδικό έδαφος: ένας στο Ανταμπούρ και πέντε στο Αμριτσάρ του κρατιδίου Παντζάμπ. Ακολούθως, εκπρόσωπος του πακιστανικού στρατού ανέφερε πως ινδικά μαχητικά εκτόξευσαν πυραύλους εναντίον των αεροπορικών βάσεων Νουρ Χαν (σ.σ. κοντά στο Ισλαμαμπάντ), Μουρίντ και Σορκότ, προαναγγέλλοντας ανταποδοτικά πλήγματα.

Λίγες ώρες αργότερα, η πακιστανική τηλεόραση μετέδωσε πως ξεκίνησε στρατιωτική επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Bunyan Marsoos» εναντίον της Ινδίας, με μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων εναντίον των αεροπορικών βάσεων Ουνταμπούρ και Πατάνκοτ, καθώς και ενός χώρου αποθήκευσης πυραύλων BrahMos στην περιοχή Μπεάς του κρατιδίου Παντζάμπ.

India and Pakistan have launched another round of reciprocal strikes in recent hours. Both sides have now targeted locations of increasing strategic importance. Earlier, India targeted a number of Pakistani airbases. Three in total, most notably Pakistan’s Nur Khan airbase in… pic.twitter.com/YQqEpmAuTN

