Ινδία: «Βγήκαν από το δάσος και άρχισαν να πυροβολούν» – Τουλάχιστον 26 νεκροί από την επίθεση ενόπλων σε τουρίστες στο Κασμίρ – Σκληρές εικόνες

Τουλάχιστον 26 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Τρίτη (22/4) στο ινδικό Κασμίρ όταν ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον ομάδας τουριστών, διαπράττοντας την πλέον πολύνεκρη επίθεση εναντίον αμάχων το τελευταίο τέταρτο του αιώνα στην περιοχή όπου συνεχίζεται για δεκαετίες εξέγερση, δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματούχοι των τοπικών υπηρεσιών ασφαλείας.

A harrowing video from the Baisaran area shows a tourist walking as gunfire erupts in the background—followed by screams. #PahalgamAttack #Kashmir

26 tourists including two foreigners were killed in a deadly attack in Pahalgam.

pic.twitter.com/swNcX0H3iG

— Ahmer Khan (@ahmermkhan) April 22, 2025