Ινδία: Τουλάχιστον 24 νεκροί ο μέχρι τώρα απολογισμός από επίθεση ενόπλων στο ινδικό Κασμίρ – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Τουλάχιστον 24 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 2 τουρίστες, έχασαν τη ζωή τους την Τρίτη (22/4) στο ινδικό Κασμίρ, σε επίθεση ενόπλων εναντίον μιας ομάδας τουριστών, δήλωσε ένας ανώτερος αξιωματούχος της αστυνομίας που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο, χωρίς να κατονομαστεί.

At least 24 people were killed in Indian-administered Kashmir on Tuesday when gunmen opened fire on tourists, in what authorities called the worst attack on civilians in years.

April 22, 2025