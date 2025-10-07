Ινδία: Τουλάχιστον 18 νεκροί από κατολίσθηση που παρέσυρε λεωφορείο – Φόβοι για αρκετούς εγκλωβισμένους

Τουλάχιστον 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε κατολίσθηση που παρέσυρε λεωφορείο στο κρατίδιο Χιμάτσαλ Πραντές, στην βόρεια Ινδία, όπως μεταδίδουν σήμερα, Τρίτη, ινδικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα τοπικούς αξιωματούχους.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός του κρατιδίου Σουκβίντερ Σινγκ Σούκου ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι οι νεκροί ήταν τουλάχιστον δέκα, συμπληρώνοντας πως υπήρχαν «φόβοι για αρκετούς ακόμη εγκλωβισμένους».

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Μπιλασπούρ, όταν κατολίσθηση παρέσυρε διερχόμενο λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν περίπου 30 άνθρωποι. Τρεις επιζώντες απεγκλωβίστηκαν, ενώ συνεχίζεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην περιοχή.

Sad news coming from bilaspur 💔 A bus got hit by a massive landslide. Around 25 to 30 people were on board. 15 have lost their lives, and several are still trapped under the debris. Rescue work is going on in full force. Prayers for the victims and their families 🙏 pic.twitter.com/LDUeU7eLmA — Naughty Himachal (𑚝𑚵𑚔𑚯 𑚩𑚮𑚢𑚭𑚏𑚥) (@NaughtyHimachal) October 7, 2025

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι εξέφρασε τη θλίψη του για το δυστύχημα, ανακοινώνοντας πως θα καταβληθούν αποζημιώσεις στους συγγενείς των θυμάτων και στους τραυματίες. Η αποζημίωση θα είναι : 200.000 ρουπίες (περίπου 1.930 ευρώ) σε κάθε οικογένεια νεκρού και 50.000 ρουπίες (περίπου 482 ευρώ) σε κάθε τραυματία.